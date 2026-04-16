AFP
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«¡Seamos amigos otra vez!»: Cristiano Ronaldo deja de seguir a Gary Lineker en Instagram tras insinuar la leyenda inglesa que sus comentarios sobre Lionel Messi no gustan a la estrella del Al-Nassr
Se desvela un desaire en las redes sociales
En el podcast «The Rest Is Football», Lineker dijo que el ídolo portugués dejó de seguirlo en Instagram, quizá molesto por su comparación de carreras. Aun así, el exdelantero del Barcelona insiste: Messi es la cima del fútbol.
Messi es el «jugador favorito de todos los tiempos» de Lineker
La tensión creció el año pasado cuando Lineker dejó fuera a la superestrella portuguesa de su «Monte Rushmore» personal. Aunque reconoce los logros de la élite, el exdelantero inglés afirma que Messi está en un nivel propio de grandeza.
Al explicar por qué prefiere a Messi sobre Cristiano, Lineker añadió: «Messi es mi jugador favorito de la historia porque, en mi opinión, es el mejor de todos. Incluso por encima de otros gigantes como Cruyff, Zidane o Ronaldo hay un nivel superior, y eso es notable.
Sin sus lesiones, habríamos incluido al Ronaldo brasileño; aun así, hizo cosas increíbles. Así que, si tuviera que elegir cuatro, mi “Monte Rushmore” sería: Pelé, Maradona, Messi y el Fenómeno [Ronaldo]».
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A Ronaldo «no le cae bien» Lineker
Tras la decisión de Ronaldo de dejar de seguirlo en Instagram, Lineker bromeó: «A Cristiano no le caigo bien. Nunca lo he molestado; solo he dicho, con sinceridad, que Messi me parece mejor futbolista. Me ha dejado de seguir. Lo superaré. Siempre me caerá bien. Nos hemos visto muchas veces. Sé que está enfadado, pero no pasa nada. Por favor, Cristiano, llámame. Volvamos a ser amigos».
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Ronaldo quiere dejar huella en el Mundial
Ronaldo se mantiene enfocado en el campo, mientras el Al-Nassr lidera la Liga Profesional Saudí con 76 puntos en 29 partidos. A punto de cumplir 42 años, su contrato se extiende hasta 2027 y se espera que lidere a Portugal en el Mundial de 2026, en un grupo con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Con 24 goles en 25 partidos esta temporada, el delantero busca títulos nacionales antes de lo que podría ser su última campaña profesional.