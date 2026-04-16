La tensión creció el año pasado cuando Lineker dejó fuera a la superestrella portuguesa de su «Monte Rushmore» personal. Aunque reconoce los logros de la élite, el exdelantero inglés afirma que Messi está en un nivel propio de grandeza.

Al explicar por qué prefiere a Messi sobre Cristiano, Lineker añadió: «Messi es mi jugador favorito de la historia porque, en mi opinión, es el mejor de todos. Incluso por encima de otros gigantes como Cruyff, Zidane o Ronaldo hay un nivel superior, y eso es notable.

Sin sus lesiones, habríamos incluido al Ronaldo brasileño; aun así, hizo cosas increíbles. Así que, si tuviera que elegir cuatro, mi “Monte Rushmore” sería: Pelé, Maradona, Messi y el Fenómeno [Ronaldo]».