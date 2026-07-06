Circulan rumores que apuntan a que Van Dijk podría fichar por el AC Milan para jugar junto a Pulisic y Modric.

Informes italianos señalan que el nuevo técnico del Milan, Amorim, lo ve como prioridad para reforzar la defensa. Hasta hace un año parecía impensable perder al pilar de su éxito reciente, pero la situación en Anfield ha cambiado.

Liverpool Echo lo niega y asegura que el club planea la próxima temporada con su capitán.

Tras las salidas de Jürgen Klopp y Arne Slot, y con Mohamed Salah y Andy Robertson ya fuera, Van Dijk es uno de los pocos pilares que quedan y ahora aconseja a Iraola.



