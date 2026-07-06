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¿Se unirá Erling Haaland a José Mourinho en el Real Madrid este verano? La respuesta definitiva llega tras la revelación del padre del delantero del Manchester City
Alf-Inge Haaland aviva el fuego en Madrid
Alf-Inge Haaland avivó los rumores al hablar del futuro de su hijo. Aunque el jugador está feliz en el Manchester City y tiene contrato, reconoció que jugar en el Real Madrid seduce a cualquiera.
El técnico, de 53 años, declaró a DAZN: «¿Fichar por el Real Madrid? Está muy contento en el Manchester City y tiene un contrato a largo plazo. Estamos a la espera de la nueva temporada… pero a cualquiera le gustaría jugar en el Madrid. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar».
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Romano descarta un traspaso este verano
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha aclarado que, pese a los rumores, no hay acuerdo para que Erling Haaland fiche por el Real Madrid este verano.
En su canal deYouTube fue tajante: «Os lo digo claro: Haaland al Real Madrid este verano, no. Pero ¿algún día? ¿Quién sabe? El jugador no descarta ir en el futuro, repito, no en 2026. Es una posibilidad que tiene en mente». Insisto, no este verano».
Proyecto «Compromiso con la ciudad»
A pesar de los rumores, Haaland sigue siendo un pilar del proyecto del Etihad Stadium. Tras firmar un contrato que le vincula a Manchester hasta 2034, el delantero, según informes, está ilusionado con trabajar bajo la nueva dirección del club tras la marcha de Pep Guardiola.
Romano añadió que la relación entre el jugador y el club se mantiene sólida bajo el nuevo régimen. «Insisto, Haaland está muy contento en el Man City. Es un jugador crucial para el proyecto del City y para su nuevo entrenador, Enzo Maresca, por lo que el ambiente entre Haaland y el City es absolutamente muy positivo. Pero eso es todo lo que hay que decir al respecto», concluyó Romano.
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Las hazañas en el Mundial aumentan el valor
Haaland confirmó su fama de delantero más letal del fútbol mundial en el Mundial 2026. Marcó los dos goles con los que Noruega venció 2-1 a Brasil y avanzó a cuartos de final. Estas actuaciones recuerdan al Real Madrid por qué lo desea desde hace tiempo.
Aunque un tridente con Mbappé, Vinicius y Haaland sigue siendo el sueño de Florentino Pérez, el noruego se centra por ahora en brillar con el City y con su selección. Mourinho deberá esperar para saber si el hombre que ha batido tantos récords de la Premier acabará liderando la delantera madridista.
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