¿Se unirá Erling Haaland a José Mourinho en el Real Madrid este verano? La respuesta definitiva llega tras la revelación del padre del delantero del Manchester City

Alf-Inge Haaland avivó los rumores al hablar del futuro de su hijo. Aunque el jugador está feliz en el Manchester City y tiene contrato, reconoció que jugar en el Real Madrid seduce a cualquiera.

El técnico, de 53 años, declaró a DAZN: «¿Fichar por el Real Madrid? Está muy contento en el Manchester City y tiene un contrato a largo plazo. Estamos a la espera de la nueva temporada… pero a cualquiera le gustaría jugar en el Madrid. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar».







