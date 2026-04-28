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¿Se unirá Beth Mead a Vivianne Miedema en el Manchester City? El líder de la WSL busca fichar a la estrella inglesa y compañera de equipo en el Arsenal, Katie McCabe, como agente libre
De un rival de la WSL a otro: el Manchester City busca fichar a Mead y McCabe, del Arsenal
Los contratos de McCabe y Mead, piezas clave del Arsenal, vencen este verano. Aunque McCabe ha sido fundamental para las Gunners, su salida parece probable tras un reportaje de The Guardian en febrero.
El futuro de Mead, sin embargo, es menos claro. La extremo inglesa fue cortejada el verano pasado por el London City Lionesses, recién ascendido a la Superliga Femenina, pero decidió quedarse en el Arsenal. Ahora, según The Athletic, el Manchester City busca fichar a ambas. Si se concreta, Mead se reencontraría con Miedema, quien dejó el Arsenal hace dos años. El informe indica que aún no hay nada cerrado, pero crece la expectativa de que el City logre los fichajes.
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Una valiosa aportación y un refuerzo necesario: lo que Mead y McCabe aportarían al Manchester City
El City tiene varias opciones en las bandas: Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino e Iman Beney. Pero la próxima Liga de Campeones exigirá más profundidad de plantilla. La llegada de Mead aliviaría esa carga y permitiría a Kerolin y Fowler actuar más centradas, como ya han demostrado.
McCabe sería un fichaje ideal, pues el City necesita un lateral izquierdo. Leila Ouahabi ha perdido protagonismo y el técnico, Andree Jeglertz, ha colocado a Alex Greenwood allí con resultados irregulares. La inglesa rinde mejor en el centro del campo, y la llegada de McCabe le permitiría volver a esa posición.
¿Formarán Mead y McCabe pareja con Shaw? El futuro del delantero del Manchester City sigue siendo incierto.
Ambas futbolistas reforzarían el ataque del City, que confía en su ayuda para la delantera estrella Khadija Shaw, cuyo futuro es incierto. La máxima goleadora de la WSL, con 22 tantos en 28 partidos esta temporada, acaba contrato este verano. Según The Athletic, el Chelsea le ofrece un millón de libras al año (1,35 millones de dólares), cifra que el City aún no iguala.
Según el medio, la delantera prefiere quedarse en Manchester, donde se ha convertido en una referente desde su llegada hace cinco años, pero aún no hay acuerdo. Además, tiene propuestas de equipos europeos y estadounidenses. Retenerla es prioritario para el City, que está a punto de ganar la WSL tras una década y debe mucho de ese éxito a Shaw.
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El futuro incierto del Arsenal: los Gunners aún tienen muchas decisiones que tomar
El Arsenal debe resolver varias situaciones contractuales. En las últimas semanas han renovado la capitana Kim Little, la delantera Stina Blackstenius y la defensa Steph Catley, además de la entrenadora Renee Slegers.
No obstante, Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina y la capitana inglesa Leah Williamson aún tienen contratos que vencen, y en los últimos días se confirmó que la portera Manuela Zinsberger se irá al terminar su vínculo este verano. Según Arseblog, perder a Foord y Mead este verano debilitaría su plantilla de extremos, y aunque el club ofreció a Mead un nuevo contrato, el City probablemente proponga uno más largo.
En el mercado de fichajes, el Arsenal negocia con la lateral del Barcelona Ona Batlle para cubrir la baja de McCabe y está cerca de cerrar el fichaje de la inglesa Georgia Stanway, que deja el Bayern de Múnich.