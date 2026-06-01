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Ricardo Pepi, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

«Se trata de ver la realidad»: Ricardo Pepi crea juego, Christian Pulisic marca y el ánimo sube. Ganadores y perdedores de la victoria de EE. UU. sobre Senegal

Winners & losers
Analysis
USA
R. Pepi
FEATURES
USA vs Senegal
Senegal
Amistosos
C. Pulisic
M. Pochettino
S. Mane
F. Balogun

GOAL analiza quiénes destacaron y quiénes deben mejorar tras la victoria de Estados Unidos.

CHARLOTTE -- Poco después de la victoria por 3-2 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Senegal, el seleccionador Mauricio Pochettino mencionó tres partidos: Paraguay, Uruguay y este. Son los tres que recuerda con una sonrisa, los tres en los que el equipo jugó como él pide.

«Somos conscientes de lo que debemos mejorar desde hace año y medio. Hoy es un buen punto de partida», afirmó. Hemos visto ese compromiso en todos y, si mantenemos esa actitud, tenemos jugadores de gran talento, pero lo más importante es seguir mejorando».

«¿El problema en los diferentes partidos? Nosotros éramos el problema», admitió. «No estar en el lugar adecuado con el compromiso y la actitud correctos. Se trata de ser un grupo sólido, unido como hoy».

Tras una semana de actos en Nueva York y entrenamientos intensos en Atlanta, el equipo llegó a Charlotte con algo que demostrar. Jugó como un grupo decidido a recuperar la versión que venció a Paraguay y Uruguay, no la que sufrió contra Bélgica y Portugal.

El domingo no fue perfecto, pero ofreció aspectos positivos y actuaciones individuales destacadas, junto con errores que el cuerpo técnico ya analiza. Fue un amistoso útil: reforzó la confianza, aunque aún hay mucho por pulir.

Eso se trabajará en privado. Hacia afuera, el ambiente será más animado: varios jugadores destacaron el apoyo de la afición y cómo les dio impulso. Esperan que eso se repita en el Mundial, aunque, claro, dependerá de que el equipo juegue bien. Y eso fue lo que pasó el domingo.

«Para los aficionados que creen en nosotros, eso es lo bueno de la victoria», dijo Pochettino. «Para nosotros es importante ganar, pero también que el entorno confíe. Tras los dos últimos partidos, si ganas estás en lo más alto; si pierdes, no. Debemos encontrar el equilibrio adecuado de cara al Mundial, con buenas sensaciones».

Las sensaciones son buenas para la selección estadounidense de fútbol (USMNT) de cara a la segunda semana de lo que esperan que sea un verano maratoniano.

GOAL analiza los ganadores y perdedores del Bank of America Stadium...

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    GANADOR: Christian Pulisic

    Todos sabían que necesitaba marcar. Lo necesitaba por él, por su equipo y, en realidad, por todos; así el mundo exterior podía respirar.

    Así que, cuando Pulisic mandó el balón al fondo de la red, se notó el alivio y la alegría.

    «Me sentí genial», dijo. «He tenido confianza, como si hubiera jugado muy bien en los últimos meses, pero a todos solo les importan mis goles, así que espero que ahora dejen de hablar de eso. Me siento bien».

    Fue su primer gol este año y el primero con la selección desde 2024. Además, fue una definición espectacular: recibió de Ricardo Pepi, dribló al portero y envió el balón a la red. Si la sequía le pesó, no lo mostró. Un jugador sin confianza no define así.

    Eso cierra el debate: Pulisic está listo y, con él, la selección de Estados Unidos también.

    «Ahora tenemos tiempo. En todas las selecciones, esa es la belleza del fútbol internacional: llegas, no tienes mucho tiempo, debes encontrar la manera de trabajar juntos y ganar. Los equipos que encuentran la mejor química suelen hacerlo bien, y ahora hemos tenido algo de tiempo para entrenar y un par de semanas más para prepararnos lo mejor posible».

    • Anuncios
  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    PERDEDOR: Miles Robinson

    Hay errores que no se pueden cometer, sobre todo a este nivel. Miles Robinson, con su experiencia, conoce bien el límite. Pero un descuido de una fracción de segundo le costó a Estados Unidos.

    Su error al inicio del segundo tiempo permitió el segundo gol de Mané, que igualó 2-2. Es un fallo inaceptable, más aún ante un jugador como Mané. ¿Podría Chris Brady haber evitado el daño retrasando la salida en vez de avanzar? Quizá, pero no se puede culpar al joven portero por intentar intervenir en su primer partido internacional.

    Como veterano, su labor es evitar esos fallos y guiar a los más jóvenes. Cuando él mismo los comete, todo se complica. Su error permitió a Senegal regresar al partido en un momento clave; y en el Mundial esos momentos valen aún más.

    Robinson lo sabe, pero su error complicó el camino de Estados Unidos, sobre todo mientras se recupera de la lesión de Chris Richards.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    GANADOR: Ricardo Pepi

    Pepi es conocido por su remate de élite, pero también destaca como pasador.

    El delantero de la selección estadounidense participó en ambos goles: dio una asistencia indirecta en el primero y una directa en el segundo. Ambos pases fueron espectaculares y ninguno de los tantos habría sido posible sin su toque. Aunque las lesiones le han impedido jugar muchos partidos con el PSV en los últimos años, cuando se une a la concentración aprovecha al máximo sus oportunidades. El domingo lo demostró, igual que en marzo, sin necesidad de marcar.

    «Es muy importante empezar fuerte», afirmó Pepi. «Así el equipo gana la confianza que necesitamos de cara al Mundial».

    Por desgracia para él, su principal rival por la titularidad, Folarin Balogun, también marcó, aunque quizá no se vaya con la cabeza tan alta.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    Estamos siendo creativos al ponerle una «L» a Balogun. Fue espectacular, pero se sentirá frustrado porque podría haber salido de Charlotte con varios goles en lugar de uno.

    Marcó el gol de la victoria, pero podría haber sumado tres más: un remate se marchó desviado, otro fue anulado y el portero detuvo el tercero. En otra noche, con la misma fortuna que tuvo en Mónaco, habría firmado un hat-trick.

    Aun así, mostró su dinamismo y lo mucho que puede dañar a cualquier defensa. Quedarse con ganas de más será su mejor motivación para el próximo partido.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    GANADOR: Sergino Dest

    El informe sobre Dest destaca su gusto por el riesgo: dribla, pasa y crea peligro. Se divierte en el campo y hace que la afición se levante.

    La estrella del PSV lo demostró en sus 45 minutos del domingo.

    Lo más destacado fue, por supuesto, su gol, el más sencillo: tras un pase de Pulisic solo tuvo que rematar para marcar su tercer tanto internacional. Inmediatamente reconoció el mérito de su compañero.

    «Me alegre de que me diera esa asistencia», dijo Dest. «Él también jugó un gran partido, marcó y asistió, así que eso es importante. Solo tenía que empujarla al fondo de la red».

    A partir de ahí, Dest hizo mucho más: encaró a los defensas con naturalidad y, a medida que crecía su confianza, sus regates se multiplicaron como una bola de nieve.

    «Siempre me gusta jugar con habilidad», afirmó. «Si recibo el balón a menudo, adquiero confianza y puedo probar más cosas, y suele funcionar».

    El domingo funcionó, y si se repite durante toda la Copa del Mundo, la selección de Estados Unidos será un equipo mucho mejor.

  • senegal Getty Images

    PERDEDOR: Senegal

    Senegal llegó al Mundial con dificultades y necesitaba buenas noticias, igual que Estados Unidos.

    La semana pasada circularon rumores de que el seleccionador, Pape Thiaw, se había negado a subir al avión rumbo a EE. UU. por problemas contractuales, aunque tanto la federación como el técnico lo negaron. La polémica sigue y la derrota no ayuda a calmarla.

    Aun así, el equipo mostró destellos interesantes durante el partido, aunque sufrió para contener la presión local.

    «Analizamos muchos vídeos de la selección estadounidense», reconoció Thiaw. «Saben presionar arriba y son muy físicos. Intentamos saltarnos la primera línea, pero recular demasiado nos complicó. Felicito a EE. UU. y seguiremos trabajando».

    El 9 de junio jugará un amistoso contra Arabia Saudí y el 16 se medirá a Francia. Aún tiene tiempo, pero ya no pudo empezar con buen pie.