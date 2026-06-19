«Se trata de demostrar lo que somos capaces de hacer»: Brasil ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para Haití en tiempos de crisis; ahora, los «Grenadiers» quieren demostrar que tienen un lugar en ese mismo escenario

FILADELFIA -- El 17 de febrero de 1971, Pelé jugó en Haití. Su equipo, el Santos, tenía programado disputar un partido amistoso no oficial contra la selección nacional haitiana. A día de hoy, el resultado sigue siendo objeto de controversia. Algunas informaciones aisladas lo sitúan en una victoria por 2-0 a favor del club brasileño.
Pero el marcador importaba poco: lo que quedó grabado fueron las lágrimas y los gritos de la afición de Puerto Príncipe durante los 90 minutos.
Un día antes, Pelé había recibido de manos del presidente François Duvalier un «certificado nacional de mérito». La vieja relación entre ambos países se selló entonces con el aval de la máxima autoridad.
Desde entonces, esa conexión futbolística y espiritual se mantiene. Los haitianos admiran el estilo y la samba del fútbol brasileño e intentan imitarlos. Muchos son, ante todo, aficionados a Brasil. El viernes se verán las caras en el Mundial.
«Brasil ha sido una potencia. Miramos a sus jugadores y eso nos inspiraba. Por eso en Haití hay muchísima gente que es fanática de Brasil», explica a GOAL Gerald Jean, quien representó a la selección haitiana en la década de 1970.