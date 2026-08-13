Getty Images Sport
Traducido por
«Se trata de cómo te recuperas»: Elliot Anderson, listo para brillar en el Manchester City tras la decepción del Mundial
Superar el dolor de la derrota en semifinales
Anderson ha admitido que la reciente derrota en semifinales del Mundial le duele. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a superar la situación y a prepararse para emprender su nueva etapa en el City. Se espera que Anderson haga su debut oficial con el club cuando el City se enfrente al campeón de la Premier League, el Arsenal, en la Community Shield este domingo en el Principality Stadium de Cardiff.
Al reflexionar sobre el desgaste emocional del torneo, Anderson se mostró sincero sobre la dificultad de pasar página tras una derrota tan importante. «Es realmente duro», declaró Anderson a los periodistas. «Sigo lidiando un poco con eso. En el fútbol hay altibajos. Se trata de cómo te recuperas. He tenido tres semanas para reflexionar sobre ello, pero ahora es una nueva temporada y hay que seguir adelante».
- Getty Images Sport
Demostrando su valía en la escena mundial
Anderson fue uno de los jugadores ingleses que brillaron en ese torneo veraniego. Disputó 8 partidos con Inglaterra, ayudando al equipo a ganar la medalla de bronce al derrotar a Francia por 6–4 en el partido por el tercer puesto. Firmó una asistencia, 386 pases completados (90 % de acierto), 19 entradas con éxito y 28 despejes. Anderson cree que la experiencia le ha preparado para la presión de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo.
«Me da muchísima confianza saber que puedo rendir en un escenario como el de un Mundial. Obviamente, antes no había jugado nada tan grande como eso. Fue una prueba realmente buena para mí», dijo Anderson.
Adentrándose en el vacío dejado por Rodri
El momento de la llegada de Anderson no podría ser más crucial para el City, especialmente con el futuro del eje del centro del campo, Rodri, actualmente envuelto en incertidumbre. El Barcelona ha intensificado su persecución del español de 30 años y el miércoles presentó una nueva oferta de 51 millones de libras en un intento de llevar al ganador del Balón de Oro al Camp Nou. Si la operación se cierra, se espera que Anderson dé un paso al frente y llene el enorme vacío que dejaría en el corazón del campo.
Preguntado sobre si su estilo de juego encaja con el del internacional español, Anderson expresó su confianza en su capacidad para adaptarse a diferentes exigencias tácticas. "Creo que sí. Puedo hacer varias cosas en el centro del campo y ya veré dónde me utilizan", explicó. "Jugaré en cualquier sitio. Crear cosas, conducir hacia adelante o desempeñar el otro papel si me piden hacerlo".
"He hablado unas cuantas veces con el entrenador. Me explicó el tipo de cosas que necesito hacer. Hay que correr mucho, hace falta mucha energía. Se trata de intentar controlar los partidos. Eso es lo que puedo hacer".
- Getty Images
Expectativas récord en el Etihad
El camino de Anderson hasta Mánchester estuvo marcado por un traspaso de récord, al llegar procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras. Aunque esa cifra quedó superada brevemente por el fichaje de Morgan Rogers por el Chelsea por 117 millones de libras, la presión de ser uno de los futbolistas británicos más caros de la historia sigue siendo significativa. Tras comenzar su carrera en el Newcastle United, el ascenso meteórico de Anderson en muy poco tiempo ha sido sencillamente extraordinario.
"Siempre me va a acompañar. Mientras me centre en mí mismo y en mis actuaciones, eso es todo lo que puedo hacer. Es fútbol, ¿no?", declaró Anderson.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias