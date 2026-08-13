Anderson ha admitido que la reciente derrota en semifinales del Mundial le duele. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a superar la situación y a prepararse para emprender su nueva etapa en el City. Se espera que Anderson haga su debut oficial con el club cuando el City se enfrente al campeón de la Premier League, el Arsenal, en la Community Shield este domingo en el Principality Stadium de Cardiff.

Al reflexionar sobre el desgaste emocional del torneo, Anderson se mostró sincero sobre la dificultad de pasar página tras una derrota tan importante. «Es realmente duro», declaró Anderson a los periodistas. «Sigo lidiando un poco con eso. En el fútbol hay altibajos. Se trata de cómo te recuperas. He tenido tres semanas para reflexionar sobre ello, pero ahora es una nueva temporada y hay que seguir adelante».