¿Se tiró Harry Kane? Inglaterra reclamó un penalti tras la caída del delantero en el área, mientras Alan Shearer y Wayne Rooney discrepan sobre la decisión del árbitro

Justo antes del descanso, con Inglaterra 1-0 abajo ante la República Democrática del Congo, llegó la polémica. Tras un susto de Yoane Wissa, cuyo disparo golpeó el poste, los ingleses contraatacaron.

Kane cayó en el área tras un contacto con el portero Lionel Mpasi. A pesar de las protestas inglesas y los abucheos de la afición visitante, el árbitro rechazó pitar penalti, señalando que Kane se había tirado.

El VAR revisó la jugada, confirmó la decisión y no mostró tarjeta amarilla por simulación. La decisión dejó a equipo y aficionados muy frustrados al llegar al descanso.