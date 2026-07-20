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¿Se tiñe de rojo Manchester? Se espera un gran cambio tras la marcha de Pep Guardiola, y el United ya prepara el asalto al City
El United ganó por última vez el título de la Premier League en 2013
El United no gana la Premier desde 2013, cuando Sir Alex Ferguson se retiró con su decimotercer título. Desde entonces, el City, los «vecinos ruidosos», ha acaparado el dominio en Mánchester.
Guardiola, exigente técnico catalán, sumó 20 títulos en una década dorada y completó un histórico triplete en 2022-23, igualando la gesta del United de 1999.
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El City inicia una nueva era tras la marcha de Guardiola
Los «Red Devils» llevan demasiado tiempo a la sombra del City y quieren recuperar el protagonismo. Carrick los devolvió a la Liga de Campeones, y los acertados fichajes del último mercado podrían permitirles competir en varios frentes la próxima temporada.
Mientras tanto, el City inicia una nueva etapa bajo Enzo Maresca y con la espada de Damocles del Fair Play Financiero sobre Eastlands. El United debe estar listo para aprovechar cualquier debilidad de sus vecinos, que han teñido Manchester de azul cielo.
¿Volverá a teñirse de rojo Manchester?
Al ser preguntado sobre una posible renovación tras la era Guardiola, el exdefensa de los Red Devils, Pallister —en declaraciones aGOAL a través de NetBet Sport— afirmó: «Llevo tiempo diciendo que, cuando Pep se vaya, habrá un cambio enorme en Manchester. Lleva años demostrando que es el mejor entrenador. Creo que se pierde esa pizca de magia, igual que le pasó al United cuando se marchó Fergie.
«Han hecho algunos buenos fichajes, como el de Elliot Anderson. Creo que va a ser una temporada interesante. Ahora mismo estoy algo preocupado por el United. No sé si es la normativa de juego limpio, la estructura salarial o qué, pero por ahora no veo a jugadores que, en mi opinión, marquen la diferencia que el United necesita para luchar por el título.
«Espero que Michael fiche a los jugadores que quiere. La marcha de Guardiola reducirá la distancia con el City y con el resto de la Premier; este año la competición estará más abierta».
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Gasto de los Red Devils en el mercado de fichajes de verano
El United ha estado vinculado con varios jugadores que protagonizaron fichajes millonarios este verano. Se rumoreó sobre el interés en el internacional inglés Anderson antes de su traspaso récord al City por 116 millones de libras (156 millones de dólares). Sandro Tonali y Mateus Fernandes también figuraban en la agenda de Old Trafford antes de fichar por el Tottenham por 100 millones de libras (135 millones de dólares) y 85 millones de libras (114 millones de dólares), respectivamente.
En lugar de entrar en una guerra de pujas, los «Red Devils» mantuvieron la calma. Optaron por fichar a Andrey Santos y Youri Tielemans, dos centrocampistas con experiencia en la Premier League, procedentes del Chelsea y del Aston Villa.
Se esperan más fichajes, pues buscan refuerzos en todas las líneas, y se prevé mucha actividad antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre. Además, el United negocia la renovación de su capitán, Bruno Fernandes, galardonado la pasada temporada con los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador de la Temporada de la Premier League.
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