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Se supo que Declan Rice dio «12 vueltas al campo de entrenamiento» porque, nervioso, la estrella del Arsenal «no pudo ver» cómo el empate del Manchester City le daba a los Gunners su primer título de la Premier League en 22 años
El tenso camino de Rice hacia la gloria
Mientras la mayoría del Arsenal veía el partido en London Colney, Rice prefirió caminar por los campos de entrenamiento para calmar los nervios.
«Me llevé al guardia de seguridad, Pete, y durante los primeros 40 minutos recorrimos todos los campos posibles. Simplemente charlábamos de cualquier cosa», reveló Rice a Sky Sports. «Luego oímos el rugido y volvimos para ver el primer gol. Pensé: "Otra vez lo mismo". De regreso, me dije: "Se lo contaré a todos, que se sienten en el mismo sitio". Volvimos a cinco minutos del final y ya estaba hecho, pero no podía verlo».
Bukayo Saka lo calificó de ridículo: «Debió dar unas 12 vueltas al campo. Todos lo veíamos por TV; él no podía. Fue muy divertido».
- AFP
Un momento emotivo para el centrocampista
Rice fichó por el Arsenal en 2023 y describió la victoria en la Premier League como algo muy emotivo, tras 22 años de espera. Habló de Saka, que llegó a la cantera siendo niño y ahora vive este momento. «Emocionante. Han pasado 22 años. Él está aquí desde niño, es un chico del Arsenal desde los seis o siete años. Solo Dios sabe cómo se siente, para mí ya es una leyenda», dijo Rice.
En mi caso llevo tres años y he sufrido tres derrotas por la mínima, así que ganar ahora con este equipo es la razón por la que vine. Sabía que íbamos a ganar. Lo sabía. Sentía que este club y estos jugadores iban por el buen camino. Sabía que, tarde o temprano, ganaríamos, y ha sido de la manera más bonita».
Saka describe la celebración como una locura
Las celebraciones no se quedaron en el campo de entrenamiento: Saka reveló que, pasada la medianoche, varios jugadores se escaparon al Emirates Stadium para saborear el título. Lo que debía ser un momento de reflexión se convirtió en un encuentro inolvidable con los aficionados gunners que aún celebraban.
«Una locura, una locura. Lo siento, mi voz... Aún la estoy recuperando», declaró Saka. «Toda la noche fue especial, desde el campo de entrenamiento hasta la salida. En el Emirates también lo pasamos genial. Yo no tenía ganas de dormir».
- AFP
Nos espera la final de la Liga de Campeones
El equipo de Mikel Arteta levantará el trofeo de la Premier League este domingo en el Crystal Palace. Tras asegurar el título antes de la última jornada, los Gunners aspiran ahora a un doblete histórico y se preparan para la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el 30 de mayo en Budapest.