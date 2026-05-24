Se supo que Declan Rice dio «12 vueltas al campo de entrenamiento» porque, nervioso, la estrella del Arsenal «no pudo ver» cómo el empate del Manchester City le daba a los Gunners su primer título de la Premier League en 22 años

Mientras la mayoría del Arsenal veía el partido en London Colney, Rice prefirió caminar por los campos de entrenamiento para calmar los nervios.

«Me llevé al guardia de seguridad, Pete, y durante los primeros 40 minutos recorrimos todos los campos posibles. Simplemente charlábamos de cualquier cosa», reveló Rice a Sky Sports. «Luego oímos el rugido y volvimos para ver el primer gol. Pensé: "Otra vez lo mismo". De regreso, me dije: "Se lo contaré a todos, que se sienten en el mismo sitio". Volvimos a cinco minutos del final y ya estaba hecho, pero no podía verlo».

Bukayo Saka lo calificó de ridículo: «Debió dar unas 12 vueltas al campo. Todos lo veíamos por TV; él no podía. Fue muy divertido».