Se rumorea que un club de la Premier League está dispuesto a arriesgarse a lo grande con Ange Postecoglou, a pesar de su «pésimo» historial durante su etapa en el Tottenham, en la que ganó varios títulos, y de su paso de 39 días por el Nottingham Forest

El ex ojeador del Tottenham Mick Brown ha lanzado una severa advertencia a los clubes que estén considerando contratar al entrenador, señalando su negativa a adaptar su táctica de línea alta. En declaraciones a la publicación, Brown afirmó: «Sigue gozando de muy buena reputación, pero su historial en la Premier League es pésimo. Sus equipos encajaban goles por todas partes, y él se negaba a adaptarse o a cambiar su estilo incluso cuando las cosas le iban muy mal. Eso no es señal de un buen entrenador, y debería ser motivo de preocupación para cualquier club que se fije en él, porque si se meten en problemas, él no los sacará de ahí. Debería ser una gran preocupación para estos clubes a pesar de que, como digo, sigue gozando de gran prestigio. Apostar por él sería un riesgo enorme».