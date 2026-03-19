Se revelan tres decisiones contundentes en la convocatoria de la DFB: Julian Nagelsmann pasa de las palabras a los hechos

En su lugar, El Mala forma parte de la convocatoria de la selección sub-21 para los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Irlanda del Norte (27 de marzo) y Grecia (31 de marzo). Sin embargo, según se ha podido saber, esta joven promesa de 19 años está en lista de espera, por lo que sería posible su incorporación posterior en caso de que se produjera alguna lesión.

El delantero había formado parte por primera vez de la convocatoria de la selección absoluta en la concentración anterior, en noviembre, pero no llegó a jugar y, tal y como se había acordado previamente, fue enviado al equipo sub-21 para el segundo partido. Debido a su continuo buen rendimiento, que podría llevarle a fichar por la Premier League este verano, El Mala se había considerado hasta el último momento un firme candidato. Con 13 participaciones en goles (nueve tantos y cuatro asistencias) en 26 partidos de la Bundesliga —algunos de ellos como suplente—, es el salvavidas del Colonia en la lucha por el descenso.

Sin embargo, Nagelsmann también se había mostrado crítico con El Mala en su muy comentada entrevista con kicker. «Hay una gran diferencia entre estar en el Bayern o en el Colonia. Simplemente tiene que tener más minutos en el Colonia», aclaró Nagelsmann: «Y este mensaje no va dirigido a Lukas Kwasniok, porque lo conozco como un entrenador que observa con atención lo que necesita para su juego, también en defensa. Said debe aspirar a ser titular en el Colonia y a jugar siempre. Pero juega el 50 %, y eso es demasiado poco. Y eso no es culpa del entrenador, como a menudo se piensa, sino que depende de él mismo, de lo sólido que sea en defensa».