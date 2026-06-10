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Se revelan las tres condiciones que debe cumplir el próximo club de Mohamed Salah, quien evalúa sus opciones como agente libre
Las exigencias económicas de un icono de la Premier League
Con Salah pensando en dejar Merseyside, el dinero que costaría ficharlo es el gran tema. Desde Oriente Medio se informa que el jugador de 33 años busca un contrato acorde a su valor de mercado. Ya rechazó una oferta de la Liga Saudí porque no llegaba a las cifras que negoció en el Liverpool.
Consciente de su valor mundial, rechaza recortes salariales y exige que cualquier nuevo club pague las cifras que ha manejado en su mejor momento.
- Getty Images Sport
Seguridad a largo plazo con un contrato de tres años
Según el Liverpool Echo, Salah busca estabilidad al final de su carrera y pide un contrato de tres años que garantice su futuro y el de su familia. Aunque muchos clubes evitan comprometer a jugadores mayores de 30 años, su exigencia obliga a los interesados a demostrar confianza en su continuidad.
Su exigencia indica que no busca un contrato de transición, sino seguir siendo pieza clave en un proyecto. El club que quiera ficharlo deberá valorar su forma física y su historial goleador por encima de su edad.
La ambición de luchar por los grandes títulos
Aunque la Liga Profesional Saudí sigue mencionándose como destino, Salah no quiere ser solo un jugador más en una liga en desarrollo. Su tercera condición es deportiva: fichar por un equipo que luche por grandes títulos. Después de ganar la Premier League, la Liga de Campeones y varias copas nacionales en Merseyside, su hambre de títulos permanece intacta.
Esa ambición fue una de las causas de sus recientes desencuentros con el Liverpool y con el exentrenador Arne Slot, cuya relación se tensó cuando su papel en el equipo disminuyó. Salah ha dejado claro, incluso en sus últimos mensajes a la afición, que quiere un proyecto ganador y que su salida de la Premier no significa alejarse de la competencia.
- AFP
Un golpe de despedida y la búsqueda de la identidad
La marcha del icono del Liverpool llega tras una temporada marcada por las tensiones con el cuerpo técnico. Salah criticó la gestión de Slot, sustituido luego por Andoni Iraola. En su despedida a través de las redes sociales, Salah destacó lo que, en su opinión, el Liverpool debe recuperar, escribiendo: «Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo de ataque contundente que temen los rivales, y volver a ser un equipo que gane trofeos. Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que hay que recuperar y mantener para siempre».
Busca lo mismo en su próximo destino. Y advirtió: «No es negociable: quien llegue debe adaptarse. Ganar algún partido no basta; todos los equipos lo hacen». Así, la carrera por fichar a uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier League ha comenzado y la decisión final queda en manos de Salah.