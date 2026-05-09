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MourinhoGetty Images
Andreas Koenigl y Adhe Makayasa

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Se revelan las exigencias de José Mourinho para el Real Madrid: el entrenador del Benfica «quiere tener el control total» y «una influencia decisiva en los fichajes» si va a asumir el cargo

Real Madrid
J. Mourinho
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Álvaro Arbeloa
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Según se ha informado, José Mourinho ha puesto condiciones estrictas para regresar al Real Madrid, pues el técnico del Benfica exige pleno control sobre el primer equipo. Tras varias reuniones entre los directivos del club y sus representantes, el entrenador de 63 años es ahora el principal candidato para sustituir a Álvaro Arbeloa.

  • Se intensifican las negociaciones sobre el regreso

    El Real Madrid ha acelerado la contratación de Mourinho tras reunirse esta semana con su entorno. El técnico luso, que llevó al club a un título de Liga récord en 2012, es ahora el favorito de Florentino Pérez para liderar la urgente reconstrucción este verano. El director general, José Ángel Sánchez, impulsa su fichaje para estabilizar un proyecto que ha perdido brillo tras dos temporadas sin títulos importantes.

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    El juego de poder de Mourinho

    Según Sky Sport, el técnico de 63 años quiere volver, pero impone condiciones firmes sobre la jerarquía del club. Mourinho exige «control total y gran influencia en el mercado de fichajes» antes de firmar un contrato que ponga fin a su etapa en el Benfica. Aunque su relación con Pérez es sólida, el presidente debe decidir si le otorga esos amplios poderes, algo que antes negó a otros candidatos.

  • Un vestuario dividido

    La necesidad de un cambio en la dirección se ha agravado por el ambiente tóxico de Valdebebas, que derivó en una pelea entre jugadores veteranos. Los centrocampistas Federico Valverde y Aurelien Tchouameni protagonizaron un grave altercado que dejó a Valverde hospitalizado. Este clima tenso ha llevado al capitán a quejarse públicamente de la presencia de «topos» en la plantilla, lo que confirma que la directiva ve inevitable una renovación total del plantel.

  • el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal Getty images

    El Clásico decidirá el destino de la liga

    El Madrid visita Barcelona este domingo; solo le vale ganar para mantener, aunque sea matemáticamente, su opción de recuperar la Liga. Además, el club debe decidir si activa la cláusula de rescisión de Mourinho con el Benfica, fijada en 3 millones de euros, durante los primeros diez días tras el final de la temporada portuguesa. La decisión final sobre su fichaje se tomará poco después del Clásico, mientras Pérez valora otorgarle poderes sin precedentes para renovar la plantilla.

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