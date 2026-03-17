Se revelan las cuatro prioridades del Manchester United para el mercado de fichajes de verano, y un veterano del equipo podría seguir los pasos de Casemiro y abandonar el club

El entrenador interino Michael Carrick se ha referido a la inminente salida de Casemiro, quien anunció en enero que abandonará el club al finalizar su contrato. A pesar de la reciente racha goleadora del brasileño, Carrick descartó cualquier posibilidad de que cambie de opinión. «El hecho de que ya esté decidido hace que las cosas sean un poco más fáciles y, en realidad, todo el mundo entiende la situación», explicó Carrick. «El impacto que ha tenido ha sido fantástico, sin duda, desde que estoy aquí y trabajo con él. Y su influencia dentro del equipo, en los momentos clave y en los goles. Los jugadores van y vienen. Algunos son más grandes, otros quizá más importantes que otros en momentos diferentes. Pero no creo que se trate nunca realmente de sustituir a alguien por alguien igual. Creo que se puede ir en diferentes direcciones. Entiendes lo que necesitará el equilibrio de la plantilla, ya sea en el campo, fuera del campo, en el liderazgo o en las posiciones. Hay todo tipo de factores que influyen. Case ha hecho cosas realmente muy buenas y, sin duda, desde que estoy aquí, ha sido un auténtico placer trabajar con él».