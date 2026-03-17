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Se revelan las cuatro prioridades del Manchester United para el mercado de fichajes de verano, y un veterano del equipo podría seguir los pasos de Casemiro y abandonar el club
Una reestructuración estratégica en Old Trafford
Según se informa, el cuerpo técnico del United, liderado por Omar Berrada y Jason Wilcox, está planeando una importante campaña de fichajes para reestructurar la plantilla del primer equipo. Según The Sun, la preocupación más acuciante se centra en el centro del campo, donde el club planea fichar a dos nuevos jugadores para suplir la falta de profundidad en esa posición. Con solo tres opciones disponibles en la zona de medios, el equipo de fichajes ha estado siguiendo de cerca a los talentos nacionales para proporcionar competencia a Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte. Más allá del centro del campo, los Red Devils buscan un nuevo lateral izquierdo y un central, así como un portero suplente.
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Carrick reflexiona sobre el relevo generacional
El entrenador interino Michael Carrick se ha referido a la inminente salida de Casemiro, quien anunció en enero que abandonará el club al finalizar su contrato. A pesar de la reciente racha goleadora del brasileño, Carrick descartó cualquier posibilidad de que cambie de opinión. «El hecho de que ya esté decidido hace que las cosas sean un poco más fáciles y, en realidad, todo el mundo entiende la situación», explicó Carrick. «El impacto que ha tenido ha sido fantástico, sin duda, desde que estoy aquí y trabajo con él. Y su influencia dentro del equipo, en los momentos clave y en los goles. Los jugadores van y vienen. Algunos son más grandes, otros quizá más importantes que otros en momentos diferentes. Pero no creo que se trate nunca realmente de sustituir a alguien por alguien igual. Creo que se puede ir en diferentes direcciones. Entiendes lo que necesitará el equilibrio de la plantilla, ya sea en el campo, fuera del campo, en el liderazgo o en las posiciones. Hay todo tipo de factores que influyen. Case ha hecho cosas realmente muy buenas y, sin duda, desde que estoy aquí, ha sido un auténtico placer trabajar con él».
El dilema defensivo
Aunque la salida de Casemiro es un hecho, el futuro de Harry Maguire sigue siendo un tema candente. El jugador de 33 años ha sido titular indiscutible bajo las órdenes de Carrick y podría volver a ser convocado por la selección inglesa; sin embargo, se encuentra en los últimos meses de su contrato, y según informa The Sun, las negociaciones para su renovación están en marcha. El historial de lesiones defensivas del United ha hecho que el fichaje de refuerzos en esta zona sea vital; Lisandro Martínez se ha perdido 90 partidos durante su etapa en el club, y Matthijs de Ligt lleva fuera de juego desde noviembre. Además, dado que el contrato de Luke Shaw expira el año que viene y existen dudas sobre su resistencia ante un calendario europeo más exigente, la incorporación de un lateral izquierdo especializado es una prioridad.
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Una pugna por las jóvenes promesas de la Premier League
Se rumorea que el United está interesado en Adam Wharton, del Crystal Palace, para cubrir su vacante en el centro del campo. El jugador de 22 años quiere jugar en la Liga de Campeones, algo que el United podría ofrecerle, ya que actualmente ocupa el tercer puesto de la Premier League. Debido a las exigencias salariales, el club podría evitar una guerra de ofertas con el Manchester City por Elliot Anderson, del Nottingham Forest. Otros candidatos son Alex Scott, del Bournemouth, y Carlos Baleba, del Brighton. En los ocho últimos partidos de la temporada, la posición del club en la liga determinará su atractivo en el mercado y su capacidad para llevar a cabo este ambicioso plan de cuatro puntos.
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