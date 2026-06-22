Se revelan detalles interesantes: ¿Asumirá el supertalento Kennet Eichhorn dos puestos a la vez en Leverkusen?

«Conocemos a la familia desde hace tiempo, y eso nos favoreció en las conversaciones. Ya estuvieron aquí el año pasado, han seguido de cerca al Bayer 04 y han establecido una buena relación con varios miembros del personal de las categorías inferiores y de la plantilla profesional», explicó Rolfes al diario *Bild*. «Todo el club se ha volcado en ficharlo y ha luchado por él; eso les ha impresionado. Sus padres lo han vivido como algo muy especial».

Además, se espera que Eichhorn realice prácticas en el club tras su traslado a Renania.

Rolfes añadió a Bild: «Kennet debe completar un año de prácticas tras su formación profesional, y lo hará aquí, en nuestro club. Sus padres lo acompañarán desde Berlín».