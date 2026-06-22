Ahora se conocen los detalles de cómo el club de la fábrica convenció al joven de 16 años pese a la fuerte competencia nacional e internacional.
Traducido por
Se revelan detalles interesantes: ¿Asumirá el supertalento Kennet Eichhorn dos puestos a la vez en Leverkusen?
Según Bild, el fichaje de Eichhorn fue un «proyecto conjunto de meses». Varios responsables del Leverkusen mantuvieron estrecho contacto con la familia del centrocampista, formado en el Hertha BSC y debutante en la 2.ª Bundesliga días después de cumplir 16 años, en agosto de 2025.
Destacan Kim Falkenberg (director de fútbol profesional), Bernd Korzynietz (responsable de la cantera) y Markus Daun (entrenador de enlace). El factor decisivo fue un encuentro personal con el nuevo entrenador, Carles Martínez, y con el director deportivo, Simon Rolfes.
- Getty Images Sport
Profesional y becario: Eichhorn asumirá doble función en Bayer.
«Conocemos a la familia desde hace tiempo, y eso nos favoreció en las conversaciones. Ya estuvieron aquí el año pasado, han seguido de cerca al Bayer 04 y han establecido una buena relación con varios miembros del personal de las categorías inferiores y de la plantilla profesional», explicó Rolfes al diario *Bild*. «Todo el club se ha volcado en ficharlo y ha luchado por él; eso les ha impresionado. Sus padres lo han vivido como algo muy especial».
Además, se espera que Eichhorn realice prácticas en el club tras su traslado a Renania.
Rolfes añadió a Bild: «Kennet debe completar un año de prácticas tras su formación profesional, y lo hará aquí, en nuestro club. Sus padres lo acompañarán desde Berlín».
- Getty Images
Grandes figuras de la Premier League y la Bundesliga se interesan por Eichhorn
Al parecer, varios grandes clubes, como Manchester City, Liverpool, Bayern, Dortmund y Leipzig, siguieron a la joven promesa berlinesa. Al final, la elección se redujo al Bayer o al RB.
En Berlín, Eichhorn —que la temporada pasada disputó 17 partidos de liga con el Hertha y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la 2.ª Bundesliga— aún tenía contrato hasta 2029.
Según Sky, su contrato en Leverkusen será hasta 2031. Sport Bild indica que el joven de 16 años cobrará unos 2,5 millones de euros al año. La cláusula de rescisión en Berlín, que activó el Bayer, rondaba los diez millones.