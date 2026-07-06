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Se revela que el primer ministro, Sir Keir Starmer, convenció a la FIFA de no cambiar la hora del partido México-Inglaterra
Starmer bloquea el cambio en el calendario de la FIFA
Starmer intervino para evitar que la FIFA adelantara el partido de eliminatoria de Inglaterra en el Estadio Azteca. La FIFA pensaba cambiarlo de la 1 a. m. (hora del Reino Unido) a las 7 p. m. por el clima, pero el primer ministro sospechó una maniobra mexicana, según The Sun.
El líder saliente del Partido Laborista intervino tras ser alertado por la Federación Inglesa de Fútbol.
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Preocupación por la ventaja de Azteca debido a la altitud
Downing Street intervino principalmente por el bienestar físico de la selección. Los Tres Leones ya afrontaban un gran reto al jugar en el Estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una altitud que exige aclimatación. Adelantar el partido habría reducido el tiempo necesario para que los jugadores se adaptaran a la falta de oxígeno.
Starmer informó a la FA de su firme oposición a un inicio a las 19:00, horario más conveniente para la audiencia británica, pero que ponía en riesgo a Kane y al resto del equipo.
La FA consultó antes al Gobierno para presentar una postura conjunta contra cualquier cambio que favoreciera a los anfitriones.
Un final de infarto da la victoria a los Tres Leones
Mantener el calendario original rindió frutos: Inglaterra venció 3-2 en Ciudad de México. A pesar de los esfuerzos del primer ministro, una fuerte lluvia retrasó el inicio una hora.
Sin embargo, el tiempo extra para adaptarse a la altitud resultó vital, ya que Inglaterra aguantó más que sus rivales en un encuentro trepidante. Jude Bellingham brilló con un doblete, y Harry Kane marcó de penalti para sellar la victoria.
De vuelta en Londres, un portavoz del primer ministro confirmó que Starmer se había quedado despierto para ver todo el partido con su hijo adolescente. «Esta mañana está un poco falto de sueño, pero increíblemente orgulloso del equipo y de ser inglés tras esa actuación», añadió el portavoz.
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Aumento de la afluencia a los bares y ambiente festivo
Fuera del campo, el primer ministro aprobó una ley de emergencia para que los bares pudieran permanecer abiertos hasta las 5 a. m. durante el partido.
Starmer había declarado: «Puede que el fútbol vuelva a casa, pero nos aseguraremos de que los aficionados no tengan que hacerlo. Que los pubs permanezcan abiertos hasta el pitido final es una buena noticia para los aficionados y también para los pubs y locales que unen a nuestras comunidades».
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