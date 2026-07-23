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Se revela por qué Lionel Messi calmó a sus compañeros de la selección argentina antes de la final del Mundial, y una fuente cercana reacciona a las teorías conspirativas
El momento viral en el vestuario
Tras la ajustada derrota 1-0 de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium, las redes mostraron a Messi hablando a su equipo. Se le vio concentrado, pidiendo calma. Se le oyó decir: «Vamos, chicos, tranquilos; lo más importante es mantener la calma. Mantengamos la calma. Pensemos solo en jugar, en nada más. Tranquilos, olvidémonos de todo».
La frase «olvidarnos de todo» desencadenó teorías conspirativas en Internet, pues algunos creyeron que factores externos afectaban al equipo. La presión de defender el título hizo que sus palabras sonaran enigmáticas y despertaran dudas sobre si había algo más que un simple recordatorio táctico.
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El padre de Mac Allister desmiente los rumores
Para aclarar las cosas, Carlos Mac Allister, padre del centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister, habló con su hijo para saber lo que había pasado. En declaraciones a Radio La Red, recogidas por La Nación, Carlos admitió que el tono del discurso le preocupó. El exjugador de Boca Juniors reveló que su hijo descartó de inmediato cualquier rumor de polémica o segundas intenciones en la plantilla. Según Alexis, Messi solo se centraba en la táctica para superar la presión alta de España.
«Le escribí: “Oye, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Ha pasado algo?”. Yo estaba igual de preocupado. Si yo estaba así, ¡imagina el resto!», admitió Carlos.
«Me dijo que no, que solo hablaban de salir a jugar, de pasar, rotar, crear triángulos, no lanzar el balón alto ni perder la posesión. A eso se referían. Desde entonces surgieron muchas dudas. Estos días, también por esa publicación, mucha gente me escribe y algunas personas me han dicho eso».
Reconocer la superioridad de España
Carlos dio más detalles sobre las instrucciones futbolísticas concretas que Messi intentaba transmitir con su mantra de «tranquilos». Según Alexis, el mensaje del ocho veces ganador del Balón de Oro era estrictamente profesional y se centraba por completo en los aspectos deportivos de la final. Messi estaba indicando a su equipo que ignorara el ambiente abrumador y se ciñera a su identidad táctica.
«Al final te quedas con la idea de “¿qué quería decir?”, y eso se va transmitiendo», afirmó. «Pero creo que todo el mundo lo sabe y lo entiende. Jugamos contra España y fueron mejores. Dolerá un tiempo, pero hay que aceptar que a veces hay un rival superior. El equipo lo dio todo, y España llegó en mejor forma».
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Liderazgo dentro y fuera del campo
Otras imágenes muestran que la serenidad de Messi iba más allá de la reunión táctica. De camino al campo, se le vio liderando al grupo con la chaqueta blanca de Argentina mientras los cánticos de «Vamos, muchachos» resonaban en los pasillos. Antes de los himnos, saludó a sus rivales. Aunque la final fue una decepción para los sudamericanos, su liderazgo muestra su evolución como capitán.
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