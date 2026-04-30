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Se revela por qué Antoine Griezmann ignoró el himno de la Liga de Campeones y prometió: «Lo haré», de cara al partido de vuelta contra el Arsenal
Una despedida emotiva del Metropolitano
En su última noche europea en el Metropolitano, Griezmann quiso que fuera inolvidable. Al sonar la música previa, el francés apartó la mirada de la cámara y se giró hacia la afición; después admitió que deseaba sentir el ambiente de su último partido en casa en la competición. Fue una noche de pura emoción para una leyenda viva con la camiseta a rayas rojas y blancas.
Al repasar imágenes y sonidos de la noche, admitió que un instante de la ceremonia previa se le grabaría para siempre. «Sobre todo recuerdo nuestra salida al campo, fue increíble. No solo porque fueran nuestros aficionados, sino porque ver llover rollos de papel sobre el césped fue impresionante. Esa imagen se ha grabado en mi mente y en mi corazón», declaró el delantero a los medios oficiales del Atleti.
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Griezmann promete marcar en el partido de vuelta
Griezmann, elegido mejor jugador del partido, mostró frustración por no acertar a puerta tras un balón al poste y varios disparos bloqueados. Aun así, el futbolista de 35 años mantiene la confianza de cara al decisivo encuentro de vuelta en el Emirates Stadium y asegura que su suerte ante la portería cambiará en el momento clave para el equipo de Diego Simeone.
Tras el empate, el francés advirtió a los Gunners: «Tuve tres ocasiones, pero no marqué. Seguro que lo haré en la vuelta. Hicimos un gran trabajo y debemos ganar para pasar».
Los ajustes tácticos le dan la vuelta al partido al Atlético
El Atlético sufrió al inicio, pero tras el descanso encontró su ritmo y dominó. Griezmann destacó los ajustes tácticos del cuerpo técnico como clave para superar al equipo de Mikel Arteta. Aseguró que esa intensidad debe mantenerse en la vuelta en Londres.
«Nuestra segunda parte fue mejor en intensidad y presión, y así debemos jugar en Londres. Será un gran partido para quienes lo vean en casa o en el estadio; sufriremos cada minuto, pero esa es la belleza del fútbol».
- AFP
La atención se centra ahora en el partido en el norte de Londres
Con la eliminatoria 1-1, Griezmann no deja nada al azar. Sueña con levantar la Liga de Campeones antes de marcharse y ya se le ha visto muy concentrado en los entrenamientos. “Mi mayor deseo es llegar a la final; me he preparado mucho para estos dos partidos y ojalá lo logremos”, afirmó. Los aficionados que viajan a Londres confían en que su ‘7’ silencie el Emirates y cumpla su promesa.
«Mi mayor sueño es llegar a la final. Me he preparado mucho para este partido y para el de vuelta, y espero que podamos lograrlo», concluyó. Mientras los aficionados del Atlético se preparan para el viaje a la capital inglesa, depositarán sus esperanzas en su emblemático número siete para que cumpla su promesa y silencie al público del Emirates.