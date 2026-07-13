Según la revista «kicker», se acordó pagar 6,8 millones de euros a Nagelsmann y a su antiguo cuerpo técnico. Antes, se dudaba de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tuviera que gastar más.
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Se revela la indemnización de Julian Nagelsmann: la DFB preveía una eliminación temprana en el Mundial
Tras la vergonzosa eliminación en dieciseisavos del Mundial contra Paraguay, Nagelsmann dijo que quería seguir, así que su dimisión no parecía probable. Su contrato, prorrogado en 2025 hasta 2028 sin gran necesidad, le garantizaba unos siete millones de euros al año.
«Había buenas razones», declaró ahora el tesorero de la DFB, Stephan Grunwald, en la revista *kicker* sobre esta medida tan controvertida: «Aunque no fui el responsable de la redacción del contrato, hoy volvería a decir que sí, porque las condiciones generales en aquel momento eran buenas».
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La DFB elaboró su presupuesto previendo una eliminación temprana en el Mundial
La pronta eliminación del Mundial golpea de nuevo las finanzas de la DFB, aunque no genera déficit estructural ni pánico grave, gracias a Grunwald. Tras las debacles de 2018 y 2022, había previsto en el «presupuesto para el torneo» —partida especial de la DFB— una eliminación en la primera ronda.
«Tras el déficit estructural de 2023, planificamos el presupuesto del torneo de forma conservadora», afirmó Grünwald. «Mi tarea es prepararlo para que, incluso en el peor caso, nadie entre en pánico».
El déficit por la eliminación en dieciseisavos se estima en 9,4 millones de euros, aunque el dato final se conocerá en otoño; solo habríamos tenido beneficios de haber llegado a la final», añade.
A ese déficit se añaden las indemnizaciones a Nagelsmann y su cuerpo técnico, y probablemente el salario de Jürgen Klopp y su equipo.
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Jürgen Klopp, nuevo seleccionador alemán: la DFB confirma un acuerdo sobre un «posible contrato».
Según la DFB, hay un acuerdo preliminar entre Klopp y la federación «sobre los puntos clave de un posible contrato» hasta 2030. Bild indica que su salario anual será ligeramente superior al de Nagelsmann.
Queda por resolver su contrato con Red Bull, que vence en 2029. Se espera que el director general de la marca, Oliver Mintzlaff, viaje esta semana a Nueva York, donde Klopp trabaja como comentarista del Mundial para MagentaTV, para negociar su salida. Se descarta una indemnización de la DFB a Red Bull, y no se confirmaría el rumor de que Klopp seguiría como embajador de la marca de bebidas.
La solución definitiva aún no está clara.
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