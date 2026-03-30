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Se revela la fecha de regreso de Cristiano Ronaldo en medio de los temores sobre su participación en el Mundial de Portugal, mientras el médico del Al-Nassr da su veredicto sobre la rehabilitación de la lesión
Un doble impulso en Riad
El médico del Al-Nassr, Carlos Miguel, ha dado oficialmente el visto bueno para que tanto Ronaldo como Sadio Mané se reincorporen a los entrenamientos con el grupo, tras completar ambos sus respectivos programas de recuperación de lesiones. Ronaldo había estado lidiando con una distensión en el tendón de la corva que sufrió durante la victoria por 3-1 sobre el Al-Fayha, una lesión que le obligó a perderse partidos cruciales contra el Neom y el Al-Khaleej. Para acelerar su recuperación, el jugador de 41 años viajó a España para recibir tratamiento especializado antes de regresar a las instalaciones médicas del club. Por su parte, Mané se ha recuperado de un golpe en el tobillo sufrido justo antes de la anterior jornada, lo que garantiza que el entrenador Jorge Jesús cuente con sus principales armas ofensivas disponibles para el tramo final de la temporada.
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Autorizado para competir
Según informa Arriyadiyah, el cuerpo técnico está satisfecho con los progresos realizados por la pareja de veteranos, mientras el líder de la liga busca mantener su ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla. La atención se centra ahora en la preparación física de cara a una decisiva racha de ocho partidos con los que concluirá la temporada nacional.
Una fuente cercana al club señaló: «El entrenador Jorge Jesus ya puede contar con Ronaldo y Mané tras haber completado sus programas de rehabilitación y tratamiento. Se espera que estén listos para el partido del viernes contra el Al-Najma. Mané ha finalizado su programa de preparación física, que incluía ejercicios de carrera y fortalecimiento, y se ha recuperado de la lesión de tobillo que sufrió recientemente».
El máximo goleador del Al-Nassr
A pesar de llevar fuera de los terrenos de juego desde finales de febrero, Ronaldo sigue siendo el referente indiscutible del ataque del Al-Nassr, con 21 goles en 22 partidos de la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, se encuentra por detrás de Ivan Toney, del Al-Ahli (25 goles), y de la estrella del Al-Qadsiah, Julián Quiñones (24 goles), en la lucha por la Bota de Oro, tras haberse perdido gran parte de los partidos del último mes. Siguen circulando especulaciones sobre el futuro a largo plazo de Ronaldo, y los últimos rumores apuntan a que el legendario delantero podría retirarse finalmente cuando expire su contrato actual en junio de 2027.
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Cuenta atrás para el Mundial
El partido del viernes contra el Al-Najma marca el punto de partida de la recta final de Ronaldo hacia el gran evento mundial del verano en Norteamérica. Una vez concluida la temporada nacional, toda la atención se centrará en el primer partido de Portugal en el Mundial, el 17 de junio en Houston, contra la República Democrática del Congo o Jamaica. El veterano delantero deberá superar los partidos que le quedan de liga sin sufrir lesiones para asegurarse de liderar a su selección en un grupo en el que también figuran Uzbekistán y lo que probablemente será un partido decisivo contra Colombia en Miami. Mantener el ritmo y evitar nuevas lesiones musculares durante los próximos dos meses será la prueba definitiva de la longevidad de Ronaldo.