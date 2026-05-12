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Se revela la fecha de apertura de la nueva tribuna Kop del Wrexham, y Rob Mac y Ryan Reynolds hacen una emocionante predicción para los Red Dragons, que aspiran a la Premier League
La fecha límite para la nueva grada Kop
Los aficionados del Wrexham esperaban con impaciencia noticias sobre la remodelación del emblemático Racecourse Ground, y el copresidente Mac ha confirmado cuándo empezará la fase de «llenado de gradas».
En una entrevista con Collider Interviews, Mac aclaró las expectativas de los aficionados: «Lo digo públicamente porque así es más fácil. El estadio estará listo para la temporada 2027-28; abrirá sus puertas a los aficionados en las gradas. No será la próxima temporada, sino la siguiente. Habrá gente sentada en las gradas, viendo el fútbol».
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Mayor capacidad y ambición hollywoodiense
Los nuevos planes para la grada Kop son más ambiciosos que los originales. El club solicitó el verano pasado ampliarla en 2.250 asientos, hasta llegar a 7.750.
Al concluir las obras, el histórico Racecourse Ground volverá a ser un estadio de cuatro gradas con más de 18 000 asientos.
Reynolds elogió la tenacidad de su socio ante los obstáculos logísticos que ralentizaron la obra y afirmó: «Este hombre hace que las cosas sucedan. Si le dices a Rob algo imposible, se le dilatan las pupilas y algo clic hace en su interior». Ese impulso resulta esencial mientras el club inicia su camino en la EFL con la Premier League como objetivo final, aunque lejano.
Un recinto de primer nivel para el norte de Gales
La remodelación busca el éxito nacional e internacional para Wrexham. La nueva tribuna hará que el estadio cumpla con la Categoría 4 de la UEFA.
Así, el Racecourse podría acoger futuros partidos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Eurocopa.
- AFP
Prepararse para el futuro con vistas al sueño de la Premier League
Mientras Wrexham sigue su meteórico ascenso bajo los focos de Hollywood, sus infraestructuras deben igualar el éxito deportivo. La nueva tribuna Kop ofrecerá modernas instalaciones, como zonas de pie seguras, palcos VIP y mejores asientos para personas con movilidad reducida. Ya se baraja como sede para la candidatura del Reino Unido a la Copa Mundial Femenina de 2035.
Aunque el estreno se retrase a 2027, los propietarios aseguran que la espera valdrá la pena para que el estadio esté a la altura de las ambiciones del club.