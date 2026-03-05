AFP
Se revela la causa del ojo morado de Casemiro, mientras la estrella del Manchester United sorprende a los aficionados al jugar con una lesión facial contra el Newcastle
La colisión del palacio es la culpable del «ojo morado»
La causa del ojo morado se remonta ahora al anterior partido del veterano. Según The Sun, el jugador de 34 años sufrió un fuerte golpe durante una colisión al final del partido en la victoria por 2-1 del United sobre el Crystal Palace el pasado domingo. Las imágenes del pitido final de ese encuentro ya mostraban los primeros signos de hinchazón debajo del ojo, que se convirtió en un «ojito morado» en toda regla cuando el equipo viajó a Tyneside.
El centrocampista muestra fortaleza a pesar de las lesiones faciales.
A pesar de la lesión, Casemiro demostró su valía como guerrero en el equipo de Michael Carrick. El brasileño empató al filo del descanso, rematando de cabeza otro lanzamiento a balón parado de Bruno Fernandes para sumar su sexto gol en la actual temporada de la Premier League.
El gol puso aún más de relieve la productiva relación entre el centrocampista y el capitán Fernandes. Cuatro de los goles de Casemiro esta temporada han tenido su origen en jugadas a balón parado de Fernandes. Sin embargo, su heroicidad no fue suficiente para evitar una frustrante derrota por 2-1 ante el Newcastle, que jugó con diez hombres.
Un amargo final para la racha invicta de Carrick
La noche del United se torció a pesar de jugar contra un Magpies mermado tras la expulsión de Jacob Ramsey. Aunque Casemiro empató con un cabezazo el gol inicial de Anthony Gordon, un impresionante gol de William Osula en los últimos minutos puso fin a la racha de siete partidos sin perder de Carrick como entrenador.
Se acerca la salida del veterano brasileño
El club ha decidido no activar la prórroga de un año del contrato de Casemiro, lo que significa que quedará libre cuando expire su contrato en junio. Tras fichar por 70 millones de libras procedente del Real Madrid en 2022, el brasileño ha ayudado al United a ganar la FA Cup y la Carabao Cup, acumulando 153 partidos en todas las competiciones.
Ahora crecen las especulaciones sobre su próximo destino, y Italia se perfila como un posible destino, ya que el jugador de 34 años está interesado en permanecer en Europa.
