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Se revela el tiempo que Messi camina en cada partido. El mejor jugador argentino de la historia se adapta para dominar la semifinal del Mundial contra Inglaterra
La evolución táctica de un genio
Según un informe reciente de la BBC, Messi ha recorrido a pie el 47 % de la distancia total que ha cubierto en el actual Mundial, el porcentaje más alto entre los jugadores de campo. En lugar de sucumbir al deterioro físico, se ha adaptado para seguir dominando el juego. Recorre solo 8,2 km cada 90 minutos y realiza una media de 2,7 sprints por partido, frente a los 5,3 de hace cuatro años.
Aun así, su rendimiento sigue siendo inigualable: ha realizado 33 disparos y creado 21 ocasiones, el mejor registro desde Diego Maradona en 1986. Aunque se mueve menos, su influencia crece, lo que demuestra que su capacidad para leer el juego es ahora su mayor baza.
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Dominar el arte del espacio
Esta gestión estratégica de la energía es la última etapa de una carrera marcada por la reinvención constante. Desde su irrupción en el Barcelona, Messi ha evolucionado de extremo dinámico a «falso nueve» y, finalmente, a creador de juego retrasado en el Inter de Miami y en la selección argentina. Al respecto, afirmó: «Antes no solía prestar mucha atención a la táctica. Pero con Guardiola aprendí muchísimo. Empecé a entender los espacios, la posesión del balón y cómo funciona realmente el juego».
También señaló los cambios en el panorama de este deporte y explicó: «El fútbol ha cambiado mucho. La forma de jugar, los sistemas. El juego actual es mucho más táctico y físico que antes. Antes había más espacios».
Se reaviva una rivalidad histórica
El veterano capitán comparte el liderato de la Bota de Oro con Kylian Mbappé, con ocho goles y tres asistencias. Argentina busca ser la primera selección que reedita un título mundial desde 1962. En su camino se cruza Inglaterra, rival en el Estadio de Atlanta el miércoles.
Para Inglaterra será una tarea titánica, pues solo Polonia ha logrado en las últimas 15 participaciones de Messi en el Mundial evitar que marque o asista.
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¿Qué le depara el futuro a Messi?
El miércoles, todos los ojos estarán en el Estadio de Atlanta, donde Argentina buscará su pase a la final. Si Messi impone su ritmo ante Inglaterra y supera la batalla táctica, estará un paso más cerca de ganar dos Copas del Mundo seguidas y de dejar un legado que va más allá de las estadísticas.
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