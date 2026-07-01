Getty Images Sport
Traducido por
Se revela el salario semanal que Sandro Tonali acordó con el Tottenham, mientras la última oferta se acerca a la cifra que pide el Newcastle por su traspaso
Los Spurs preparan una oferta que batirá todos los récords
El Tottenham confía en fichar a Tonali, pues se acerca a la valoración de 100 millones de libras que pide el Newcastle. Los Magpies se mantienen firmes, pero Sky SportItalia asegura que los Spurs ofrecen ya una cifra muy cercana a esa cifra.
Aunque el Newcastle rechazó una primera oferta de 80 millones, es difícil ignorar la posibilidad de obtener un beneficio enorme por un jugador que costó 60 millones al llegar del AC Milan en 2023. El equipo londinense, dirigido por Roberto De Zerbi, lo considera prioritario para el centro del campo de cara a la próxima Premier League.
- Getty Images Sport
Se han acordado las condiciones personales y la estructura salarial.
Aunque los clubes aún negocian, el acuerdo con el jugador está cerrado: Tonali firmará seis años con el Tottenham y cobrará 275 000 libras semanales.
Además, su agencia, GR Sports, percibirá una comisión del 10 % sobre el monto final del traspaso. Esta inversión refleja el interés de De Zerbi por contar con su compatriota, dado su vínculo con el agente del jugador, Giuseppe Riso.
El Manchester City se suma a la pugna
Sin embargo, el camino de los Spurs hacia el centrocampista ya no está despejado. El Manchester City ha entrado oficialmente en la puja, y su nuevo entrenador, Enzo Maresca, quiere dinamismo para su plantilla, campeona de la FA Cup y la Copa de la Liga. Según Chronicle Live, el City es un candidato serio y podría ver a Tonali como sustituto a largo plazo de Bernardo Silva —recién fichado por el Real Madrid— o como refuerzo para Rodri.
El poderío económico del City, que ya gastó 116 millones de libras en Elliot Anderson este verano, le permite igualar cualquier oferta de los Spurs. Tonali lleva en la agenda del Etihad desde la era Guardiola, y la posibilidad de jugar en el gigante de la Premier podría hacerle dudar.
- AFP
La postura de Riso y del Newcastle sobre una posible salida
El agente de Tonali, Riso, admitió en marzo que buscaban convertir al jugador en una estrella: «Ese era el objetivo desde su partida a Inglaterra. Creo que es uno de los futbolistas italianos con mayor valor del mundo. El acuerdo se cerró porque un club como el Newcastle, con recursos económicos ilimitados, había decidido invertir en Sandro. Barajamos la idea de que el jugador compitiera en una liga de mayor nivel».
El director ejecutivo del Newcastle, David Hopkinson, admitió a principios de año que podrían producirse salidas de estrellas: «Analizamos qué jugadores podrían marcharse este verano. Pero si se repite un caso como el de Isak, cualquier jugador bajo contrato se irá en nuestros términos y aprovecharemos la oportunidad para el club».