El Tottenham confía en fichar a Tonali, pues se acerca a la valoración de 100 millones de libras que pide el Newcastle. Los Magpies se mantienen firmes, pero Sky SportItalia asegura que los Spurs ofrecen ya una cifra muy cercana a esa cifra.

Aunque el Newcastle rechazó una primera oferta de 80 millones, es difícil ignorar la posibilidad de obtener un beneficio enorme por un jugador que costó 60 millones al llegar del AC Milan en 2023. El equipo londinense, dirigido por Roberto De Zerbi, lo considera prioritario para el centro del campo de cara a la próxima Premier League.



