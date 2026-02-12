¡Se revela el próximo club de Raheem Sterling! El internacional inglés se une a la leyenda del Manchester United en el gigante holandés

El exinternacional inglés se ha incorporado al Feyenoord en una sorprendente decisión, según ha confirmado el club holandés. El exjugador del Arsenal y del Chelsea pretende reconstruir una carrera que se ha estancado en los últimos años. Sterling fue despedido por los Blues a principios de este año, tras llegar ambas partes a un acuerdo que ha permitido al extremo buscar nuevos horizontes.

En su breve comunicado tras su salida se podía leer: «Raheem Sterling ha abandonado hoy el Chelsea Football Club de mutuo acuerdo, poniendo fin a tres temporadas y media como jugador nuestro, tras fichar en el verano de 2022 cuando fue transferido desde el Manchester City.

Agradecemos a Raheem su contribución como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor en la siguiente etapa de su carrera».