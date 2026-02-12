(C)Getty Images
¡Se revela el próximo club de Raheem Sterling! El internacional inglés se une a la leyenda del Manchester United en el gigante holandés
¿Dónde se ha ido Sterling?
El exinternacional inglés se ha incorporado al Feyenoord en una sorprendente decisión, según ha confirmado el club holandés. El exjugador del Arsenal y del Chelsea pretende reconstruir una carrera que se ha estancado en los últimos años. Sterling fue despedido por los Blues a principios de este año, tras llegar ambas partes a un acuerdo que ha permitido al extremo buscar nuevos horizontes.
En su breve comunicado tras su salida se podía leer: «Raheem Sterling ha abandonado hoy el Chelsea Football Club de mutuo acuerdo, poniendo fin a tres temporadas y media como jugador nuestro, tras fichar en el verano de 2022 cuando fue transferido desde el Manchester City.
Agradecemos a Raheem su contribución como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor en la siguiente etapa de su carrera».
Gran caída desde que firmó
Fichado por Thomas Tuchel, el ahora seleccionador de Inglaterra expresó su entusiasmo por haber conseguido al as en 2022. En total, jugó 81 partidos con el club, marcó 19 goles y dio 15 asistencias.
Tuchel declaró a su llegada: «Era la prioridad número uno y estamos muy emocionados y súper felices de haberlo conseguido. Supone una gran mejora para nuestra plantilla y es exactamente lo que buscábamos en términos de edad, experiencia y estilo de juego.
«Hoy en día, cuando los jugadores llegan en una situación en la que solo les queda un año de contrato, siempre hay margen para la negociación y posibilidades. Nos lanzamos a por ello. Pudimos convencerlo muy rápidamente. Él estaba convencido, hizo todo lo que había que hacer y nosotros dimos lo mejor de nosotros para que se hiciera realidad. Es el fichaje perfecto.
Nos aporta mucha flexibilidad, movilidad y opciones de ataque en la delantera».
El acuerdo a corto plazo de Sterling
El inglés ha firmado un contrato de corta duración hasta el final de la temporada junto a Van Persie. El club ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla, pero el título de liga parece muy lejano, ya que se encuentra a 17 puntos del PSV Eindhoven, líder de la clasificación.
Van Persie jugó contra Sterling durante su carrera, pero nunca coincidieron en el mismo equipo. Se rumoreaba que el Ajax también estaba interesado, pero el Feyenoord ha conseguido su fichaje.
¿Y ahora qué?
El Feyenoord se enfrentará al Go Ahead Eagles este fin de semana, en lo que podría ser el debut de Sterling. Ha jugado en cuatro de los clubes más importantes de la Premier League (Chelsea, Arsenal, Liverpool y Manchester City) y ahora está listo para reconstruir su carrera en Holanda.
Van Persie ha explicado la influencia del entrenador del City, Pep Guardiola, en sus métodos, y ha declarado al Guardian: «Almorcé con él, había un par de botellas de agua sobre la mesa y él las movía, diciendo: "Se mueve aquí y se mueve a la derecha. Debería ir, debería comprometerse, debería salir"». Y movía la pierna así... Y hablaba de las conexiones en el campo. Llegué bastante cansado después de un largo día, pero estaba emocionado. Al ver el entrenamiento, estaba con Kevin De Bruyne, afilado como un cuchillo. Me dio energía. Y mi amigo, que lo conoce mejor, me dijo después: "Esta es la única manera si quieres ser entrenador a este nivel". Y yo pensaba: "¿Cómo puedo hacer que todos, desde la señora de la limpieza hasta el director, sientan que tienen un impacto tan importante en el club, que estamos haciendo esto juntos?"».
