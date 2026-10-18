Simeone y el cuerpo médico del Atlético de Madrid han respirado aliviados tras conocer los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a Romero este domingo. El central, convertido en la piedra angular del resurgir defensivo del Atlético de Madrid, hizo saltar las alarmas al pedir el cambio durante la segunda parte del encuentro ante el Espanyol en Cornella. Las primeras valoraciones apuntaban a una lesión potencialmente grave, pero el último parte médico es mucho más optimista.

Las pruebas médicas han confirmado que el capitán de Argentina sufre una lesión muscular en el aductor. Sin embargo, lo importante es que se trata de una distensión leve y no de una rotura importante. Por ello, se espera que el defensa esté de baja aproximadamente entre diez y doce días.