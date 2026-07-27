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Se revela cuánto tiempo pasa Steve Carell con Lionel Messi en los rodajes publicitarios, pues el astro argentino tiene un agenda muy ajustada para actuar junto a las superestrellas de Hollywood
Se desvela el recuento de minutos de Messi
Will Ferrell reveló las estrictas condiciones para grabar a Lionel Messi en anuncios. Aunque es quizá el mejor futbolista de la historia, su tiempo fuera del campo se maneja con precisión militar en rodajes con otras celebridades.
En el «Dan Patrick Show», Ferrell —copropietario del LAFC— contó que, aunque no ha conocido a Messi, supo de sus reglas al grabar un comercial de patatas fritas con Carell.
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Treinta minutos o «vamos»
Según Ferrell, el tiempo para grabar al ganador del Mundial 2022 es muy breve; no hay margen para los retrasos o repeticiones habituales de Hollywood. Se dice que la presión sobre el equipo técnico es inmensa desde que el legendario número 10 llega al plató.
«Hablé con Steve Carell, que ha conocido a Messi», dijo Ferrell. «Yo participé en la campaña nacional de las patatas fritas Lay’s; Steve, en la internacional. Al parecer, Messi estaba de acuerdo, y Messi tiene una regla: cuando llega al plató, tienes 30 minutos con él, y ya está.
Así que hubo que apresurarse a rodar todas las tomas con él; de lo contrario, se marcha. Es de los que dicen: “Vamos”».
Por qué las marcas deben adaptarse a la agenda de Messi
Los compromisos publicitarios de Messi reflejan su condición de una de las mayores estrellas del deporte mundial. Desde que fichó por el Inter de Miami, su atractivo global no ha dejado de crecer, lo que le convierte en una figura muy valiosa para las campañas de marketing internacionales. La supuesta «regla de los 30 minutos» indica que las marcas y los equipos de producción deben planificar con precisión cada sesión para aprovechar al máximo el tiempo limitado con el ocho veces ganador del Balón de Oro.
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El futuro internacional sigue incierto.
Aunque Messi sigue firmando contratos publicitarios millonarios, su futuro con la selección volvió a ponerse en duda tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Leandro Paredes reveló que Messi parecía dispuesto a retirarse de la Albiceleste y afirmó: «Creo que había decidido que ese fuera su último partido con la selección. Espero que pueda seguir jugando. Será decisión suya». Hasta que Messi se pronuncie, su futuro con la Albiceleste sigue en el aire.
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