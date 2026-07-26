El presidente del Beşiktaş, Serdal Adali, ha dirigido las negociaciones y afirma que ahora la decisión depende del jugador. «Como han informado los medios, llevamos tiempo hablando con Salah y sus representantes sobre los detalles del contrato», explicó.

Además, aclaró que el club ha agotado sus recursos para concretar el fichaje. «En la fase final, analizamos las demandas del jugador y sus representantes desde todos los ángulos y, tras negociaciones mutuas, presentamos nuestra oferta oficial definitiva. Les pedimos que nos comuniquen su decisión en un plazo breve», añadió.