Se revela cuánto ganará el Manchester United con el documental de Amazon Prime Video, mientras los aspirantes al título de la Premier League reciben el tratamiento «All or Nothing»

En declaraciones exclusivas a Football Insider, el exdirector ejecutivo del Everton, Wyness, reveló que el Manchester United ha cerrado un acuerdo con Amazon para permitir cámaras en Old Trafford. Se espera que el club reciba 20 millones de libras iniciales.

El equipo, ahora dirigido por Michael Carrick, será seguido durante la temporada 2026-27, uniéndose así a Tottenham, Manchester City y Arsenal, que ya participaron en temporadas anteriores de la serie «All or Nothing». A pesar de la saturación de documentales deportivos, Wyness asegura que el atractivo global de la Premier League convertirá este proyecto en un éxito comercial para el histórico club.