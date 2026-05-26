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Se revela cuánto costará al Barcelona el «nuevo Neymar», tras entrar el joven brasileño de 16 años en la mira del Camp Nou
El Barça se interesa por Gabriel Veneno
La red de ojeadores del Barcelona en Sudamérica ha señalado un nuevo nombre para que lo tenga en cuenta la dirección deportiva del club.
Se trata de Gabriel Veneno, extremo de 16 años que milita en las categorías inferiores del Atlético Mineiro. Su talento y perfil técnico, comparados con los de Neymar, lo han convertido en la última “perla” brasileña en aparecer en el radar de fichajes del Barça.
Aunque milita en el sub-17 del Mineiro, ya atrajo a los grandes de Europa. Este año jugó cuatro partidos en la Copinha y convenció a varios ojeadores.
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El precio de 20 millones de euros
Fichar a Veneno no será fácil ni barato para Deco y la directiva del Barcelona.
Según AS, el Atlético Mineiro pide unos 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) más bonificaciones por objetivos. Es mucho dinero para un futbolista que aún no ha debutado con el primer equipo.
El club azulgrana atraviesa restricciones económicas y, además, debe valorar que Veneno juega en la misma posición que Lamine Yamal.
Pagar tanto por un posible competidor o suplente de su joven estrella exige un análisis detallado por parte del cuerpo técnico azulgrana.
Obstáculos en la inscripción y límites de edad
Aunque se llegue a un acuerdo pronto, los aficionados del Barcelona deberán esperar para ver al joven en acción. Según la normativa de la FIFA sobre traspasos internacionales de menores, Veneno no podrá fichar por un equipo europeo hasta cumplir 18 años. Por eso, cualquier acuerdo inmediato sería un contrato de «compra y espera», similar al que el Real Madrid usó con Vinicius Junior y Endrick.
Cuando cumpla 18, lo más probable es que se le inscriba en el Barça Atlètic para facilitar su adaptación al fútbol europeo.
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La competencia en el mercado brasileño
El interés del Barcelona por Veneno se suma a otras misiones de ojeadores en la región. Antes se vinculó al club con Eduardo Conceição y Felipe Riquelme para competir con sus rivales en el mercado brasileño. En el Camp Nou hay urgencia por actuar, pues ven a Veneno como uno de los mayores talentos de Sudamérica.
La directiva, pese a sus problemas económicos, quiere seguir siendo competitiva en la lucha por los jóvenes talentos de élite.