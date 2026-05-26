La red de ojeadores del Barcelona en Sudamérica ha señalado un nuevo nombre para que lo tenga en cuenta la dirección deportiva del club.

Se trata de Gabriel Veneno, extremo de 16 años que milita en las categorías inferiores del Atlético Mineiro. Su talento y perfil técnico, comparados con los de Neymar, lo han convertido en la última “perla” brasileña en aparecer en el radar de fichajes del Barça.

Aunque milita en el sub-17 del Mineiro, ya atrajo a los grandes de Europa. Este año jugó cuatro partidos en la Copinha y convenció a varios ojeadores.