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Se revela cuánto cobrará Liam Rosenior tras su despido, pues el Chelsea incluyó una astuta «cláusula de rescisión» para evitar una enorme factura de 24 millones de libras
Salida estratégica de la junta directiva del Blues
La directiva del Chelsea destituyó a Rosenior el miércoles tras cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar. La goleada por 3-0 en Brighton fue la gota que colmó el vaso, dejando al club octavo y en crisis de identidad. Rosenior perdió 10 de los 23 partidos que dirigió, convirtiéndose en el entrenador del Chelsea que más rápido llegó a esa cifra de derrotas desde que Glenn Hoddle sumara 10 en solo 20 encuentros en noviembre de 1993.
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La cláusula de rescisión ahorra millones
Los primeros informes indicaban que el club londinense debería pagar 24 millones de libras por la duración del contrato del exentrenador. Sin embargo, Sky Sports reveló que la directiva negoció una cláusula de rescisión que reduce notablemente la indemnización final. Así, el club evita una carga financiera tras rescindir el contrato de Rosenior seis años antes de su vencimiento en 2032.
Transición bajo un liderazgo provisional
Tras la salida de Rosenior, la directiva espera hasta el verano para nombrar un sucesor definitivo. Mientras, Calum McFarlane, hasta ahora segundo entrenador, asumirá el cargo de entrenador interino. Su objetivo será unir al vestuario y dirigir al equipo en los cinco partidos que quedan de Liga, mientras se busca un sustituto de talla mundial.
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La prueba de Wembley para McFarlane
McFarlane afronta un reto inmediato: guiar a una plantilla desmoralizada en la semifinal de la FA Cup del domingo ante el Leeds United en Wembley. Ganar la copa es la única opción del Chelsea de lograr un título, pero debe superar a un Leeds en racha pese a su falta de confianza. Tras el partido, el técnico interino deberá hallar una solución ofensiva para asegurar la clasificación europea.