En verano de 2024, tras varias negativas de candidatos destacados, el Bayern nombró sorpresivamente a Kompany. Antes había valorado a Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner e incluso el regreso de Hansi Flick.

Su fichaje generó escepticismo en Alemania, pero en dos temporadas el equipo ha recuperado su nivel y vuelve a ser uno de los más fuertes de Europa.

Sin embargo, el club podría haber optado por otro rumbo de no ser por el antiguo mentor de Kompany, quien recibió una llamada de sus exjefes y les instó a ficharlo antes de que fuera tarde.

Hoeness recordó ese momento decisivo y declaró a DAZN: «Si lo piensas bien, ¡qué suerte tuvimos! Yo tampoco lo conocía antes. Max [Eberl] lo propuso como cuarta o quinta opción. Luego viajó a Burnley con Christoph Freund. Karl-Heinz [Rummenigge] y yo llamamos a Pep Guardiola, quien sentenció: “Fichadlo ya, si no, dentro de dos o tres años estará en el City”.