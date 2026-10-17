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¡Se retrasa el debut! Clarence Seedorf no podrá sentarse en el banquillo del Corinthians ante el Vitoria por problemas con el visado de trabajo
Una traba burocrática frena el debut en el banquillo
El excentrocampista de Países Bajos no podrá estar en el área técnica en el partido del lunes, correspondiente a la 31.ª jornada del Campeonato Brasileño, al no haber obtenido la aprobación de su permiso de trabajo. Su nombre no figuró en el boletín diario de inscripciones de la Confederación Brasileña de Fútbol antes de que venciera el plazo el viernes por la tarde. Según Meu Timao, la directiva del club no completó a tiempo los trámites administrativos necesarios.
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El neerlandés hereda una plantilla repleta de estrellas que atraviesa un mal momento
Presentado el pasado domingo con un contrato hasta finales de 2027 para sustituir al destituido Fernando Diniz, Seedorf llegó a Brasil el miércoles y ya ha dirigido tres entrenamientos del primer equipo. En São Paulo, se hace cargo de una plantilla con nombres destacados como Memphis Depay y Jesse Lingard, aunque ocho derrotas consecutivas han dejado al Timão justo por encima de la zona de descenso, en 16.ª posición con 32 puntos.
Sobre su nombramiento al frente del histórico club brasileño, que atraviesa un momento difícil, Seedorf declaró: «Asumir este reto es un honor, pero también una enorme responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto y cada victoria».
Una leyenda laureada regresa a los banquillos
El cargo es el primero de la leyenda neerlandesa como entrenador desde que dejó Camerún en 2019 y llega después de que renunciara formalmente al consejo de supervisión de la KNVB. Las anteriores etapas de Seedorf al frente del AC Milan, el Shenzhen FC y el Deportivo La Coruna tuvieron resultados dispares. Como jugador, sin embargo, su trayectoria no tiene parangón: antes de retirarse en 2014, se convirtió en el único futbolista en ganar la Champions League con tres clubes diferentes. Conquistó cuatro títulos en sus etapas en el Ajax, el Real Madrid y, en dos ocasiones, el Milan.
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Al nuevo entrenador le espera un duelo directo por la permanencia
Los dirigentes del Corinthians trabajan para obtener la autorización necesaria durante la próxima semana y que su nuevo entrenador pueda ocupar oficialmente su puesto en el banquillo. Está previsto que Seedorf debute en el banquillo el 24 de octubre, cuando su equipo se desplace a Sao Januario para disputar un duelo de seis puntos en la lucha por la permanencia contra el Vasco da Gama. Tras ese decisivo partido a domicilio, regresará a casa para recibir al Mirassol seis días después.
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