Presentado el pasado domingo con un contrato hasta finales de 2027 para sustituir al destituido Fernando Diniz, Seedorf llegó a Brasil el miércoles y ya ha dirigido tres entrenamientos del primer equipo. En São Paulo, se hace cargo de una plantilla con nombres destacados como Memphis Depay y Jesse Lingard, aunque ocho derrotas consecutivas han dejado al Timão justo por encima de la zona de descenso, en 16.ª posición con 32 puntos.

Sobre su nombramiento al frente del histórico club brasileño, que atraviesa un momento difícil, Seedorf declaró: «Asumir este reto es un honor, pero también una enorme responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto y cada victoria».