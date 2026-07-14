Se retiró a los 26, se convirtió en la pesadilla de Ronaldo a los 38: así el agente de Jürgen Klopp cerró un megacontrato para un alemán desconocido

Por ahora no se puede confirmar si la conversación ocurrió como se informó en X. De ser cierta, coincidiría con el resultado del partido. Wissing, alemán de 38 años, entrenaba entonces al Gamba Osaka.

El equipo de la metrópoli japonesa había terminado la temporada anterior noveno, con 55 goles encajados. Wissing llegó a principios de 2026 y, en su primera experiencia como entrenador jefe, llevó al club de forma contundente y sorpresiva a la final de la AFC Champions League Two, el equivalente asiático de la Europa League.

El rival del 16 de mayo fue Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo y con estrellas como João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman. «A nivel individual, no podemos competir con esa calidad», admitió Wissing a la revista *kicker* antes del partido. «Lo decisivo es que actuemos como un equipo, que mostremos nuestras fortalezas de forma coherente sobre el terreno de juego y que plantemos cara físicamente. Si lo conseguimos, tendremos nuestras oportunidades. Sin duda, tenemos posibilidades».