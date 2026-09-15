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¿Se repetirá una espera de 25 años si Harry Kane pone fin a la sequía de Inglaterra en el Balón de Oro? Michael Owen, ganador del Balón de Oro, espera al quinto miembro de un club exclusivo
Beckham y Gerrard estuvieron cerca sin llegar a ganar nunca
Varias superestrellas de Inglaterra se han quedado a las puertas de saborear la gloria del Balón de Oro a lo largo de los años, con Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard y Jude Bellingham, todos ellos entre los tres primeros, sin llegar nunca a poner sus manos sobre el premio definitivo.
Leyendas de todos los tiempos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron un asombroso duopolio durante un periodo de 15 años, al sumar 13 victorias entre ambos, con el GOAT argentino reescribiendo los libros de historia al lograr ocho triunfos.
Ese trono vuelve a estar ahora en juego, con Rodri y Ousmane Dembele ayudando a abrir una nueva era en las dos últimas votaciones del Balón de Oro. Ambos vuelven a estar en la pelea, tras haber levantado los trofeos del Mundial y de la Champions League en 2026, pero se espera que surja otro ganador por primera vez.
Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia también están en esa lucha, pero es Kane quien parte como favorito para ser nombrado «mejor jugador del planeta». Esto se debe a que marcó 61 goles con el Bayern la temporada pasada, además de 12 tantos con Inglaterra, y se convirtió en dos veces ganador de la Bundesliga.
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¿Puede Kane romper el ciclo de 25 años de las superestrellas inglesas?
Después de un cuarto de siglo, un inglés podría volver pronto a la cima del fútbol mundial. Owen, el último hombre en alcanzar esas cotas y ahora embajador de Casino.org, ayudando a los jugadores británicos a comparar los mejores casinos online seleccionados para jugadores del Reino Unido, dijo a GOAL cuando se le planteó que seguramente no hará falta esperar tanto para que otra estrella de Inglaterra sea merecedora del Balón de Oro: «Yo diría que no. Eso esperas.
«Solo cuatro de nosotros lo hemos ganado en toda su historia. ¿Cuál es la historia? ¿75 años o algo así? Así que estamos hablando de uno cada 20 años, algo menos de 20 años de media, en cualquier caso. Así que ahora mismo estamos por encima de esa media, porque han pasado 25 años desde que lo gané.
«Obviamente, Harry tiene muchas opciones. Sí creo que es un año bastante abierto, pero también creo que Harry Kane tiene una gran oportunidad de ganarlo. Sería un logro fabuloso si lo consiguiera».
Kane podría ser nombrado mejor jugador del planeta
Junto a Owen, los otros ganadores ingleses son Stanley Matthews, que ganó el primer Balón de Oro en 1956, el campeón del mundo Bobby Charlton y Kevin Keegan, que enlazó dos triunfos consecutivos en el galardón en 1978 y 1979.
Kane ha hablado con TNT Sports sobre la posibilidad de añadir su nombre a ese ilustre palmarés: «No hace tanto tiempo, yo era ese aficionado que quería convertirse en futbolista profesional, y ahora estoy aquí ganando premios, y con el Balón de Oro pasa lo mismo.
«Por supuesto, ahora ya no está en mis manos, depende de los votantes y de la gente que lo decide. La temporada que hice fue, con mucha diferencia, la mejor de mi carrera, y habrá que esperar para ver qué pasa. Es una situación extraña porque ahora ya estoy centrado en esta temporada y en la siguiente. ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo mejorar? Pero también quiero valorar lo que hice.
«Con las opiniones sobre el fútbol pasa que hay muchísimas, muchísimos argumentos a favor de distintos jugadores, y a la gente le encanta este jugador porque "es rápido", "tiene un gran IQ" y "define muy bien". Así que creo que eso es lo que hace especial al fútbol, todos esos debates, y el Balón de Oro es, sin duda, uno de ellos. Estoy contento de estar en la pelea, así que habrá que esperar y ver».
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Los 73 goles de Kane superan el mejor registro personal de Ronaldo
Hasta Kane admite estar sorprendido de haber firmado unas cifras tan «ridículas» que antes solo estaban al alcance de un par de GOATs. Su registro de 73 goles con su club y su selección mejora cualquier cifra que Ronaldo, cuyo mejor registro personal es de 69, haya logrado a lo largo de una temporada, y solo Messi, con 82, está por encima de él.
Está por ver si esas hazañas serán suficientes para que el talismánico capitán de Inglaterra conquiste su propio Balón de Oro, con ese prestigioso trofeo previsto para entregarse en el London Palladium Theatre el 26 de octubre.
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