Varias superestrellas de Inglaterra se han quedado a las puertas de saborear la gloria del Balón de Oro a lo largo de los años, con Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard y Jude Bellingham, todos ellos entre los tres primeros, sin llegar nunca a poner sus manos sobre el premio definitivo.

Leyendas de todos los tiempos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron un asombroso duopolio durante un periodo de 15 años, al sumar 13 victorias entre ambos, con el GOAT argentino reescribiendo los libros de historia al lograr ocho triunfos.

Ese trono vuelve a estar ahora en juego, con Rodri y Ousmane Dembele ayudando a abrir una nueva era en las dos últimas votaciones del Balón de Oro. Ambos vuelven a estar en la pelea, tras haber levantado los trofeos del Mundial y de la Champions League en 2026, pero se espera que surja otro ganador por primera vez.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia también están en esa lucha, pero es Kane quien parte como favorito para ser nombrado «mejor jugador del planeta». Esto se debe a que marcó 61 goles con el Bayern la temporada pasada, además de 12 tantos con Inglaterra, y se convirtió en dos veces ganador de la Bundesliga.