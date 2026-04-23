Se recomienda al Chelsea que busque en La Liga un entrenador que le dé resultados «de inmediato»

En declaraciones a BoyleSports, el excentral de los Blues afirmó que, aunque los proyectos a largo plazo son válidos, un club como el Chelsea debe priorizar los títulos inmediatos y considera que Simeone es el hombre adecuado.

«¿Qué entrenador necesita el Chelsea? Depende de lo que busquen», explicó Gallas. «Para el largo plazo, Cesc Fàbregas podría ser ideal: es joven, conecta con la plantilla y está haciendo un buen trabajo. Con el tiempo, puede devolver al club a los puestos de arriba.

Pero si buscan éxito inmediato, necesitan a alguien con experiencia que los guíe, como Diego Simeone, capaz de ganar títulos pronto. Quizá los jugadores del Chelsea también lo necesiten, porque debemos ver más guerreros y soldados en el equipo tras lo que hemos visto. Hace falta un entrenador más duro con los jugadores».