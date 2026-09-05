Según L’Équipe, el debate en torno al puesto de portero titular en el Parque de los Príncipes se ha reavivado tras una mala racha de resultados del vigente campeón de Francia. El foco se intensificó después de una sorprendente derrota en casa por 1-2 ante el AS Monaco, en la que se cuestionó la colocación de Safonov en el gol de la victoria del conjunto visitante.

Aunque toda la unidad defensiva se ha mostrado frágil, el «gigante de Krasnodar» es visto cada vez más como el eslabón débil de un equipo que no ha logrado ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la Ligue 1. Luis Enrique, que anteriormente ya mostró una faceta implacable al sustituir a Gianluigi Donnarumma por Lucas Chevalier, se encuentra ahora en una encrucijada respecto a su elección.