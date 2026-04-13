Según el jugador con más partidos internacionales, el polémico contrato se decidió internamente en el Borussia Dortmund.
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«Sé quién impuso esa cláusula»: declaraciones explosivas sobre la renovación de Nico Schlotterbeck en el BVB
«Una decisión así no se toma en solitario. Sé quién impuso esa cláusula, pero no lo diré ahora», afirmó Matthäus en el programa «Sky90 – die Fußballdebatte» y subrayó: «Es alguien del Borussia Dortmund».
Matthäus añadió que «cuatro o cinco personas se sentaron a la mesa» y pactaron la cláusula para contentar a ambas partes. «Alguien dijo: “Antes de que se vaya sin esta cláusula y no renueve, se la damos”», resumió.
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Schlotterbeck: su cláusula de rescisión genera revuelo
Schlotterbeck renovó la semana pasada su contrato con el Dortmund hasta 2031, aunque incluía una cláusula de salida polémica. Según varios medios, podrá marcharse tras el Mundial de este verano por una indemnización fijada. Los clubes de élite deberían pagar entre 50 y 60 millones de euros. Según Bild, el Bayern no tendría esa opción.
Para Matthäus, a Schlotterbeck «siempre le ha importado dar el siguiente paso, pero también está vinculado al Borussia Dortmund». La cláusula le allana el camino hacia un grande como el Real Madrid o un club de la Premier League.
El BVB, al menos, gana algo de certidumbre: «En 2026 recibirían un traspaso, pero en 2027 ya no», recordó Matthäus. El técnico de 65 años añadió que no cree que el defensa pierda la concentración: «Su corazón seguirá en Dortmund».
Los aficionados, enfadados con Schlotterbeck; el BVB no lo entiende
El sábado, durante el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, se escucharon silbidos de la grada del BVB dirigidos a Schlotterbeck. El director general, Carsten Cramer, lo criticó tras el encuentro. «Como responsable, no me parece bien que un jugador del Borussia Dortmund, en este caso Nico, sea recibido con silbidos. Es uno de los nuestros y eso no está bien», afirmó.
La directiva del BVB evitó comentar los detalles del contrato. Ole Book, sucesor de Sebastian Kehl como director deportivo, afirmó: «Es muy importante que Nico haya mostrado su deseo de quedarse y haya renovado». Como ya se ha dicho, no hablaremos de los detalles del contrato; nuestra relación de confianza con él es sólida. Hemos mantenido conversaciones profundas y estoy seguro de que Nico quiere quedarse con nosotros mucho tiempo».
Estadísticas de Nico Schlotterbeck en el BVB
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 156 10 18 26 3