Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, un club inglés se ha sumado a la puja por el joven de 16 años.
Traducido por
¿Se quedarán con las manos vacías el FC Bayern de Múnich y el BVB? Al parecer, el Manchester City se suma a la puja por una de las mayores promesas del fútbol alemán
Eichhorn, que estuvo varias semanas de baja por una lesión de tobillo antes del parón internacional, podría salir el próximo verano por una indemnización de entre diez y doce millones de euros, gracias a una cláusula de rescisión en su contrato.
Esto ha despertado el interés de varios clubes: los dos grandes del fútbol alemán, Bayern de Múnich y BVB, además de Eintracht de Fráncfort, Bayer 04 Leverkusen y RB Leipzig, también siguen al centrocampista.
- Getty
Kennet Eichhorn celebra su gran oportunidad en el Hertha BSC
Este jugador de 16 años ha dado el salto esta temporada en el “Vieja Dama” y, gracias a su talento, ya se le considera una gran promesa. A pesar de su corta edad, muestra gran madurez física, velocidad, calidad en la salida de balón y no rehúye los duelos físicos (7 tarjetas amarillas).
Ha jugado 15 partidos esta temporada con el Hertha de Berlín y el fin de semana pasado regresó de una lesión, entrando en el minuto 68 en la victoria 1-0 sobre el Dynamo de Dresde.
Su posible papel en el City aún es incierto: dada la competencia, lo más probable es que, tras el traspaso, se negocie una cesión para que siga sumando minutos.
Según Sky, el Bayer Leverkusen ya habría iniciado gestiones para ficharlo y se contemplaría devolverlo al Hertha en calidad de cedido.
Las estadísticas de Kennet Eichhorn con el Hertha BSC en la temporada 25/26
Partidos:
15
Minutos jugados:
1.023
Goles:
1
Asistencias:
0