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¿Se quedará o se irá? El Bayern clarifica su postura sobre el futuro de Alphonso Davies tras fichar al joven lateral Nathaniel Brown
El impacto de la llegada de Brown
El Bayern está cerrando el fichaje de Brown, quien ya se somete al reconocimiento médico en Múnich. Su llegada no supone la salida de Davies, sino reforzar el talento nacional.
«El Bayern quiere a Nathaniel Brown no como sustituto de Davies, sino porque lo consideran un gran talento de la Bundesliga para el futuro. Se trataba de fichar al alemán ahora para evitar el riesgo de que un club de la Premier League le arrebatara al lateral», explicó el periodista de Bild Christian Falk a través de su portal CFBayern Insider. Brown ya había sido objeto de interés por parte de equipos como el Arsenal y el Chelsea.
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¿Y ahora qué hará Davies?
A pesar de los rumores, todo indica que el internacional canadiense seguirá en Baviera. Tiene contrato hasta 2030, lo que da al club ventaja en cualquier negociación.
Según Falk, el club está satisfecho con su rendimiento cuando está disponible y no ve problema en que se quede. «Tiene contrato, es muy bueno y el único inconveniente son sus lesiones», añadió.
Preocupaciones por la forma física frente a la versatilidad táctica
Las lesiones han afectado a Davies en las últimas temporadas, sobre todo una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) que sufrió en marzo de 2025 y que le mantuvo fuera de 63 partidos, tanto con el Bayern como con la selección de Canadá. Este historial de contratiempos físicos ha sido la principal preocupación para la directiva del Bayern, más que cualquier disminución de su importancia táctica o de su capacidad técnica sobre el terreno de juego; además, su capacidad para desempeñar múltiples funciones sigue siendo un activo clave para la plantilla.
«Davies puede ocupar dos o más posiciones, y Brown es aún más versátil en cuanto a su posicionamiento. No hay una razón clara para vender a Davies, pero si llegara una oferta realmente buena, el FC Bayern la consideraría», añadió Falk.
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Canadá se clasifica para enfrentarse a Marruecos en la Copa del Mundo
Davies ingresó desde el banquillo en el partido en el que Canadá se aseguró su pase a los octavos de final del Mundial tras imponerse 1-0 a Sudáfrica. Canadá se enfrentará a Marruecos en octavos el sábado, y el ganador se medirá a Francia o Paraguay en cuartos.