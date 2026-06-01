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¿Se quedará Mikel Arteta en el Arsenal? Últimas noticias sobre el futuro del entrenador de los Gunners
Los Gunners se lanzan a por el entrenador que les llevó al título
El Arsenal prepara un nuevo y lucrativo contrato para Arteta tras llevar al club a su primer título de la Premier League desde 2004. La directiva lo ve como la piedra angular del proyecto y quiere asegurar su futuro antes del verano.
Según TEAMtalk, ya han mantenido reuniones internas con el director deportivo, Andrea Berta, y la propiedad. Con la plantilla alineada y el club en alza, los Gunners priorizan la estabilidad en el banquillo.
- AFP
Las negociaciones se intensificarán antes de la pretemporada
Tras acabar la temporada, se esperan negociaciones rápidas. El periodista Fabrizio Romano confirma que Arsenal y Arteta están «en conversaciones» y que habrá nuevas reuniones de alto nivel en breve. El objetivo es firmar el contrato para que el club se centre en una campaña de fichajes de hasta 300 millones de libras.
El experto en fichajes Graeme Bailey añade: «Fuentes nos han dicho que creen firmemente que el nuevo contrato se cerrará antes del inicio de la temporada; de hecho, al club le gustaría zanjar este asunto antes de que comience la pretemporada».
Arteta, totalmente comprometido con el proyecto del norte de Londres
A pesar del interés de clubes europeos, incluido el Real Madrid, Arteta no quiere abandonar su proyecto. Disfruta del respaldo de la directiva y valora su relación con Berta.
«Arsenal ya habló con el entorno de Arteta y sentó las bases, pero todos acordaron no acelerar hasta después de la temporada. El club está muy contento con los resultados dentro y fuera del campo: hay alineación total entre propietarios, directiva, Berta, Arteta y la plantilla», afirmó Bailey.
- AFP
La decepción de la Liga de Campeones no frenará nuestro avance
Aunque ganar la Premier fue histórico, los Gunners quedaron devastados tras perder la final de la Liga de Campeones contra el PSG en Budapest. Se adelantaron pronto, pero cayeron en los penaltis en el Puskas Arena. Pese a ello, la directiva ve la final como una prueba más de que Arteta es el hombre adecuado para liderar una nueva era de dominio.
«Están progresando constantemente», añadió Bailey. «Hace un año temían perder a Saliba y Saka, pero eso ya quedó atrás. Arteta adora a este plantel y quiere seguir; la Premier es solo el inicio, y pronto renovará su contrato».