¿Se quedará Luka Modric? Rubén Amorim trata de convencer al veterano centrocampista para que renueve con el AC Milan

Ruben Amorim ha empezado con buen pie en el Milan y su primera prioridad es asegurar el futuro a corto plazo de la figura más experimentada del club. El técnico portugués ve a Luka Modric no solo como un jugador de rotación, sino como una pieza fundamental para la cultura de vestuario que quiere construir.

Según La Gazzetta dello Sport, Amorim ya habló por teléfono con el croata y quiere que active la cláusula de prórroga de un año de su contrato, pues su calidad técnica y mentalidad de élite siguen inigualables pese a su edad.



