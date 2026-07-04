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Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

¿Se quedará Luka Modric? Rubén Amorim trata de convencer al veterano centrocampista para que renueve con el AC Milan

Fichajes
L. Modric
R. Amorim
AC Milán
Serie A

El futuro de Luka Modric sigue siendo el principal tema de conversación en San Siro, mientras el AC Milan se prepara para un verano decisivo de transición. Aunque se ha relacionado al veterano centrocampista con varios destinos, la llegada de Rubén Amorim ha añadido un nuevo elemento de intriga a su actual situación contractual.

  • Amorim da prioridad a Modric

    Ruben Amorim ha empezado con buen pie en el Milan y su primera prioridad es asegurar el futuro a corto plazo de la figura más experimentada del club. El técnico portugués ve a Luka Modric no solo como un jugador de rotación, sino como una pieza fundamental para la cultura de vestuario que quiere construir.

    Según La Gazzetta dello Sport, Amorim ya habló por teléfono con el croata y quiere que active la cláusula de prórroga de un año de su contrato, pues su calidad técnica y mentalidad de élite siguen inigualables pese a su edad.


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    La decepción en la Liga de Campeones no rompe el vínculo con San Siro.

    Aunque aún no se ha firmado el acuerdo definitivo, ambas partes coinciden en la intención de prolongar la alianza. La exestrella del Real Madrid se ha adaptado bien al Milán en el último año, sensación que se refuerza con sus raíces familiares, entre las que destaca el hecho de que su hija Ema prospere en la cantera sub-13 del club.

    Aunque dudó tras quedarse fuera de la Champions, la ilusión de liderar la Europa League y devolver al club a la élite europea reafirmó su motivación.

  • El AC Milan se prepara para una nueva era

    Si Modric cierra su contrato, su segunda temporada en San Siro será muy distinta del sistema defensivo de Max Allegri. Con Amorim llega un esquema ofensivo y exigente que obligará a gestionar mejor los minutos del jugador de 40 años.

    Con el técnico luso, ya no se le exigirá que sea el pilar de cada partido. Ante un calendario doméstico exigente y los viajes de la Europa League, Amorim planea usarlo con precisión, aprovechando su visión en momentos clave para maximizar su impacto.

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    Las estadísticas de Modric lo dicen todo

    Modric, que cumplirá 41 años en septiembre, jugó 37 partidos con el Milan la temporada pasada (32 como titular) y sumó 2.864 minutos, con dos goles y tres asistencias.

    En el Mundial fue titular en los cuatro partidos de Croacia —contra Inglaterra, Panamá, Ghana y Portugal— y dio una asistencia en la victoria sobre Ghana, antes de caer 2-1 ante Portugal en dieciseisavos.