Al reflexionar sobre su histórico triunfo de hace un año, el internacional francés admitió que levantar el trofeo transformó por completo su vida diaria. Dembele reveló que ser reconocido en todas partes adonde va le ha dado una nueva perspectiva sobre su posición en el fútbol mundial.

"He entrado en una familia ultraexclusiva con jugadores increíbles", dijo Dembele. "La gente te reconoce como ganador del Balón de Oro en cuanto estás en la calle o vas a un restaurante. La gente te habla de este trofeo. Eso es lo que cambia".

A pesar de la mayor fama, Dembele insistió en que trabaja duro para mantener los pies en el suelo. Añadió: "Pase lo que pase, quiero seguir siendo la misma persona, no olvidar de dónde vengo, no olvidar que todos mis compañeros de equipo obviamente me ayudaron a rendir tan bien".