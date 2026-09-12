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«¡Se quedará en el PSG!»: Ousmane Dembele lanza un contundente mensaje sobre el Balón de Oro mientras compite con Kylian Mbappe por el premio de 2026
Dembélé reflexiona sobre su nominación al Balón de Oro
Dembélé ha hablado con franqueza sobre sus ambiciones para el Balón de Oro de 2026 tras la publicación de la lista de 30 nominados. Una semana después de que se revelaran los nominados, el actual poseedor del galardón se sinceró en una entrevista con France Football mientras arranca la campaña por el prestigioso premio.
El atacante del PSG ganó el premio el 22 de septiembre de 2025 tras una impresionante campaña en la que firmó 33 goles y 15 asistencias en todas las competiciones. Ahora sueña con revalidar su corona en la ceremonia de Londres del 26 de octubre.
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La vida en una familia del fútbol ultraexclusiva
Al reflexionar sobre su histórico triunfo de hace un año, el internacional francés admitió que levantar el trofeo transformó por completo su vida diaria. Dembele reveló que ser reconocido en todas partes adonde va le ha dado una nueva perspectiva sobre su posición en el fútbol mundial.
"He entrado en una familia ultraexclusiva con jugadores increíbles", dijo Dembele. "La gente te reconoce como ganador del Balón de Oro en cuanto estás en la calle o vas a un restaurante. La gente te habla de este trofeo. Eso es lo que cambia".
A pesar de la mayor fama, Dembele insistió en que trabaja duro para mantener los pies en el suelo. Añadió: "Pase lo que pase, quiero seguir siendo la misma persona, no olvidar de dónde vengo, no olvidar que todos mis compañeros de equipo obviamente me ayudaron a rendir tan bien".
El delantero del PSG confía en que el trofeo se quede en París
Los comentarios de Dembele llegan mientras otros nominados, entre ellos Kylian Mbappe, también defienden sus candidaturas antes de la votación. Sin embargo, la estrella del PSG sigue convencida de que el Balón de Oro no saldrá de la capital francesa.
"Va a quedarse en manos de un jugador del PSG", afirmó Dembele. "Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como ya he dicho, tampoco lo estoy convirtiendo en una obsesión. Nos decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro está indeciso, pero ya veremos".
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Comienza la cuenta atrás para la ceremonia de premios de Londres
Con seis semanas aún por delante antes de que se corone al ganador, Dembélé está centrado en mantener su forma con el club y la selección. Retener el galardón sigue siendo un objetivo clave para el delantero, aunque se niega a dejar que se convierta en una obsesión.
El mundo del fútbol descubrirá si Dembélé puede revalidar su corona cuando la ceremonia se celebre en Londres el 26 de octubre. Hasta entonces, el debate sobre quién levantará el Balón de Oro de 2026 está destinado a intensificarse.
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