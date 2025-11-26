¡Se queda! Illie Sánchez acuerda extensión de contrato con Austin FC

"IIlie Sánchez ha acordado un nuevo contrato con el Club, firmando un vínculo garantizado hasta el final de la temporada 2026 con opción para 2027", mencionó en el comunicado donde dieron a conocer el status contractual del resto de los jugadores de la plantilla.

Austin decidió declinar las opciones hasta el 2026 de Julio Cascante, Jimmy Farkarlun y Diego Rubio, así como ejercer las de Stefan Cleveland, Dani Pereira y Riley Thomas. En el caso de Brendan Hines-Ike, se ejerció en automático por rendimiento en la última temporada.