¡Se queda! Illie Sánchez acuerda extensión de contrato con Austin FC
A través de comunicado, Austin FC de MLS confirmó que ha firmado un nuevo acuerdo con Illie Sánchez, centrocampista nacido en Barcelona. Sánchez se consolidó como titular en la franquicia texana desde su llegada procedente del LAFC a coste cero.
POR CUÁNTO EXTIENDE
Sánchez firmó un nuevo acuerdo que garantizará estancia en el club hasta diciembre del 2026, con posibilidad de extender hasta diciembre del 2027. Previo a su llegada a Austin, Illie pasó en MLS por el LAFC y Sporting Kansas City.
QUÉ DIJO AUSTIN FC
"IIlie Sánchez ha acordado un nuevo contrato con el Club, firmando un vínculo garantizado hasta el final de la temporada 2026 con opción para 2027", mencionó en el comunicado donde dieron a conocer el status contractual del resto de los jugadores de la plantilla.
Austin decidió declinar las opciones hasta el 2026 de Julio Cascante, Jimmy Farkarlun y Diego Rubio, así como ejercer las de Stefan Cleveland, Dani Pereira y Riley Thomas. En el caso de Brendan Hines-Ike, se ejerció en automático por rendimiento en la última temporada.
LOS NÚMEROS DE ILLIE SÁNCHEZ
El ex Cornellá, Barcelona, Elche y FC Munchen disputó 33 encuentros en la última temporada, marcando un gol y una asistencia en 2,089 minutos entre MLS, Playoffs de MLS y US Open Cup
LA PLANTILLA DE AUSTIN FC PARA 2026
Austin FC anunció también la plantilla con la que iniciarán la pretemporada para la Temporada 2026.
- Porteros: Stefan Cleveland, Damian Las, Brad Stuver
- Defensas: Guilherme Biro, Mikkel Desler, Mateja Djordjević, Jon Gallagher, Brendan Hines-Ike, Žan Kolmanič, Oleksandr Svatok, Riley Thomas
- Mediocampistas: Micah Burton, Nico Dubersarsky, Dani Pereira, Besard Sabovic, Ilie Sánchez, Ervin Torres, Owen Wolff
- Delanteros: Osman Bukari, CJ Fodrey, Jáder Obrian, Robert Taylor, Myrto Uzuni, Brandon Vazquez
