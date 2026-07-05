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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Se queda en el banquillo... La división en la selección portuguesa sorprende a Ronaldo ante España

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Portugal vs España
Portugal
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C. Ronaldo
R. Martinez
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España

Cristiano Ronaldo sigue siendo la figura más destacada de Portugal, pero también se ha convertido en el principal motivo de polémica antes del decisivo partido contra España este lunes en los octavos de final del Mundial.

Según el diario «Marca», la opinión pública lusa está dividida sobre su presencia en el once contra España.

El exguardameta portugués Beto lo defendió: las críticas no tienen sentido, pues el delantero aún puede marcar la diferencia.

«No entiendo esta polémica», afirmó Beto. «Portugal debe entender que Cristiano ya no es el mismo de antes, pero sigue siendo letal en el área».

Pinto cree que Portugal aún no se ha adaptado a la nueva versión del jugador.

Y añadió: «Ahora es un delantero puro dentro del área, un jugador que necesita centros y balones al área. Y cuando le llegan las ocasiones, sigue siendo decisivo».

Incluso añadió que, de estar en el bando español, preferiría que no jugara.

«Si fuera español, tampoco querría que jugara Cristiano. Cuando está en el área, puede pasar cualquier cosa. Además, atrae a dos o tres defensas y abre espacios para sus compañeros», afirmó.

Comparó la situación con Argentina y Messi: «Argentina supo jugar para Messi; Portugal debe hacer lo mismo con Cristiano».

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Portugal está dividido con respecto a Ronaldo

    Sin embargo, en Portugal la situación es distinta: el periodista luso José Souza, que trabaja en Madrid, admite que Ronaldo ya no tiene el apoyo unánime de antes.

    «Es una locura. Ahora mismo diría que está 50-50. Hay muchos que siguen defendiendo a Cristiano, y muchos otros que creen que Gonzalo Ramos debería ser titular», afirmó.

    Para Souza, la polémica se debe sobre todo a la edad del delantero.

    Y añadió: «A los 28 nadie dudaba de Cristiano; ahora, con 41, algunos lo ven como un problema».

    La periodista Matilde Pinyol, de A Bola, defendió al capitán, pero recordó que los problemas de la selección son más profundos.

    «Sería muy injusto culpar a Cristiano Ronaldo de todos los problemas de Portugal», afirmó.

    Para Matilde, el verdadero problema es el bajo rendimiento colectivo: «El centro del campo no está a la altura. Ni Bruno Fernandes, ni Vitinha ni João Neves están haciendo un buen Mundial. Para mí, el mejor de Portugal es Diogo Costa».

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La polémica alcanza a Roberto Martínez.

    La polémica en Portugal no afecta solo a Cristiano, sino también al seleccionador Roberto Martínez.

    José Sousa asegura que el seleccionador luso sigue generando dudas, pese a haber llevado a Portugal a ganar la Liga de Naciones.

    «Es una figura muy controvertida», afirmó Souza. «Muchos creen que, aunque ganara el Mundial, se marcharía al terminar el torneo».

    Además, considera que su nacionalidad extranjera agrava las críticas.

    Y añadió: «El hecho de que no sea portugués también alimenta esta polémica. Si fuera un seleccionador portugués, quizá no habría todo este debate a su alrededor».

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