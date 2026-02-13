Getty Images Sport
Traducido por
¡Se queda! El Real Madrid se queda sin él, ya que Dayot Upamecano pone fin a los rumores sobre su salida al firmar una prolongación de contrato a largo plazo con el Bayern de Múnich
El Madrid se ve obligado a cambiar de rumbo tras el rechazo de Upamecano.
La noticia pone fin a meses de tensión en Múnich, donde la directiva del club había estado trabajando sin descanso para evitar que uno de sus pilares defensivos entrara en el último año de su contrato. Con el Real Madrid y el París Saint-Germain supuestamente al acecho a medida que su contrato se acerca a su vencimiento en verano, el Bayern ha logrado sortear el «ojo de la aguja» para mantener la estabilidad defensiva. Upamecano, que llegó procedente del RB Leipzig en 2021, ya ha acumulado tres títulos de la Bundesliga durante su estancia en Baviera.
Para el Madrid, la renovación supone un importante revés en su estrategia de fichajes. Florentino Pérez había identificado a Upamecano como el candidato ideal para reforzar una zaga que ha sufrido numerosas lesiones recientemente. Dado que su contrato estaba a punto de expirar, los blancos esperaban hacerse con sus servicios sin tener que pagar una indemnización por traspaso, al igual que hicieron con Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé.
Ahora que Upamecano ya no está en el mercado, se espera que los españoles intensifiquen su interés por Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. El internacional alemán se ha convertido en la nueva prioridad del Santiago Bernabéu, aunque es probable que su precio supere los 50 millones de euros. La desgracia del Madrid es la ganancia del Bayern, que conserva a un jugador que se ha convertido en «indispensable» bajo la dirección de Vincent Kompany.
- Getty Images Sport
La mudanza que delató el juego
Aunque las negociaciones del contrato se describieron como difíciles en ocasiones, a finales del año pasado salió a la luz una pista importante sobre las intenciones de Upamecano. Se publicó que el francés se mudaba dentro de la ciudad al lujoso barrio de Grunwald, donde sería vecino de sus compañeros Joshua Kimmich y Leon Goretzka. Tal mudanza sugería que el jugador se estaba instalando para quedarse a largo plazo, en lugar de prepararse para hacer las maletas y marcharse a Madrid o París.
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, había descartado anteriormente la idea de que el jugador estuviera haciendo demandas irrazonables o lanzando ultimátums. Calificando esos informes de «tonterías», Eberl insistió en que el diálogo se mantuvo profesional durante todo el proceso. A pesar de los rumores sobre desacuerdos en torno a una posible cláusula de rescisión de 65 millones de euros y un salario de aproximadamente 16 millones, ambas partes acabaron encontrando un punto en común para garantizar que el defensa siguiera siendo una figura central en Múnich.
Upamecano aspira a la gloria europea con el Bayern
Desde su llegada hace cinco años, Upamecano ha disputado 180 partidos oficiales con el Bayern, demostrando ser uno de los defensas más dominantes físicamente del fútbol europeo. Aunque ha tenido momentos de irregularidad, su ritmo de recuperación y su habilidad con el balón lo han convertido en el complemento perfecto para el sistema de línea alta que utiliza el club. Su compromiso sigue la tendencia del Bayern de asegurar a sus estrellas principales mientras buscan restablecer su dominio en el escenario continental.
«Estoy muy contento de quedarme en el Bayern y seguir jugando en este equipo. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador», afirmó. «Juntos tenemos grandes objetivos. En la vida, lo importante es siempre la mentalidad. Lo doy todo por mis compañeros, en cada entrenamiento, quiero mantener la portería a cero en cada partido y quiero ganar tantos títulos como sea posible con el Bayern».
- Getty Images Sport
Declaración de intenciones de la directiva del Bayern
La renovación exitosa es una gran victoria para la jerarquía del Bayern, específicamente para Max Eberl y Christoph Freund. El club se enfrenta actualmente a un «rompecabezas contractual» con varios jugadores clave, y la renovación de Upamecano evita que se repita la situación que llevó a estrellas como David Alaba a marcharse sin contraprestación alguna. Al atar a un jugador de 27 años en la cima de su carrera, el Bayern ha enviado el mensaje de que sigue siendo un club de destino capaz de resistir el atractivo de los gigantes de la Premier League y la Liga.
Esta renovación da una respuesta definitiva a los rumores «sin sentido» sobre una ruptura en la comunicación entre el club y los representantes del jugador. Tras superar con éxito este «ojo de aguja», el Bayern puede ahora centrar su atención en otros asuntos urgentes, como el futuro de Manuel Neuer y Serge Gnabry. Sin embargo, por hoy, el titular es claro: Upamecano seguirá siendo jugador del Bayern en un futuro previsible, y el Real Madrid deberá buscar otras opciones.
«Dayot Upamecano es otra figura central de nuestro equipo con la que hemos podido renovar», declaró el director de fichajes del Bayern, Max Eberl. «Una plantilla necesita puntos de referencia, y con Dayot tenemos el siguiente. La cuestión a menudo no es a quién fichas, sino a quién desarrollas. Dayot ha madurado hasta convertirse en un jugador internacional de primer nivel aquí en el Bayern. Estamos deseando continuar nuestro viaje juntos».
Anuncios