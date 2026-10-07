¿Se puede comparar a Bruno Fernandes con Paul Scholes? La afirmación de «otro nivel» de un excentrocampista del Manchester United que jugó junto al ganador de 11 títulos de la Premier League

Aunque no hay ninguna duda sobre su talento y su capacidad para influir en los partidos con su club y su selección, ¿ha alcanzado una dimensión similar a la que en su día tuvo el exinternacional inglés Scholes?

Cuando le plantearon esa pregunta a Anderson, que ocupó la misma sala de máquinas que Scholes, el brasileño, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Creo que Bruno Fernandes es increíble, tiene cualidades increíbles, un jugador increíble. Es un jugador top en esta época, pero creo que Scholes está a otro nivel. Está en un nivel completamente diferente.

«Creo que Scholes está cerca de los mejores centrocampistas del planeta. Pienso en Xavi, [Andres] Iniesta. A Bruno lo sitúo más cerca de [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, así como de [Claude] Makelele. [Michael] Essien, para mí, y [Toni] Kroos.

«Creo que ambos están en posiciones diferentes. Creo que Scholes, cuando arranca, empieza un poco por el medio, retrocede un poco, juega en defensa y en ataque al mismo tiempo. Y Bruno Fernandes, creo que Fernandes es más centro del campo y ataque, como la misma posición en la que jugaba [Wayne] Rooney. Creo que Bruno Fernandes es un poco así. Creo que los dos son completamente diferentes, pero Scholes es Scholes. Scholes es de otro planeta.

«Jugué con él durante ocho años. Lo de Scholes no es solo en el campo, también en los entrenamientos. A veces me cabreaba cuando yo hacía todo el partido, corría por todas partes, el balón le llegaba a Scholes durante 10 minutos y marcaba. ¡Eso siempre me ponía triste, enfadado! Yo corría por todas partes, Scholes llegaba a mi posición y marcaba. Ese es Scholes. Es el mismo tipo en los entrenamientos. Un jugador increíble, una persona increíble.»