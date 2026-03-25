Según Tuttosport, además del Real Madrid y la Juventus de Turín, también el Manchester United y el Liverpool FC están interesados en los servicios del defensa central, cuyo contrato expira este verano. Además, el diario informa de que la Juve está tentando al jugador de 33 años con un contrato de dos años por un total de entre diez y doce millones de euros.

Por su parte, la oferta del Real Madrid solo ascendería a un año y cinco millones de euros. Un factor importante en la decisión de Rüdiger es también la incógnita sobre quién será el entrenador del equipo blanco. El entrenador interino Álvaro Arbeloa podría convertirse en la solución definitiva en la capital española, dependiendo de los resultados en la Liga de Campeones. Bajo las órdenes del técnico de 43 años, Rüdiger vuelve a formar parte del once titular en la defensa central. Su predecesor, Xabi Alonso, que fue destituido, tenía fama de no ser precisamente un admirador de Rüdiger.