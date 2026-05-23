La revista «kicker» afirma que Davies es «un posible candidato a la venta». Su alto salario y las lesiones de los últimos meses hacen que en la Säbener Straße se cuestionen su relación calidad-precio. Por ello, según el informe, los responsables estarían «barajando la idea» de traspasar al canadiense tan solo un año y medio después de haberle renovado el contrato.
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¡Se prevé un ahorro de 15 millones de euros al año! En el FC Bayern podría gestarse una venta sensacional
Sin embargo, no será fácil. Tras su renovación de febrero, Davies permanece en el Bayern hasta 2025 y su contrato, como jugador de 25 años, dura hasta 2030.
Según diversos medios, cobra casi 15 millones de euros al año, lo que, sumado a sus problemas de lesiones, hace “difícil o imposible” encontrar comprador.
- AFP
Alphonso Davies teme no poder participar en el Mundial
Desde que se rompió el ligamento cruzado en la primavera de 2025, Davies tiene dificultades para mantenerse en forma. Varias lesiones musculares lo han marginado. Ahora, con una lesión en el muslo, se perderá la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart este sábado en Berlín. Todavía se desconoce si podrá jugar con Canadá en la Copa América de este verano en casa; la decisión la tomará el departamento médico del Bayern.
La falta de ritmo ha mermado su nivel en los últimos meses, por lo que sorprendió su inclusión en el once inicial de Vincent Kompany en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain hace semanas. Aun así, el canadiense cumplió ante las estrellas del PSG, Achraf Hakimi y Désiré Doué, aunque su mano en el área provocó un penalti polémico.
Desde su llegada en 2019 al Bayern, donde pasó de extremo a uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, ha conquistado siete Bundesligas y una Champions.
Estadísticas de Alphonso Davies en el FC Bayern esta temporada
Partidos Partidos de 90 minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas 23 2 1 5 1